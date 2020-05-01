В заочном музыкальном фестивале приняли участие дети из разных регионов

«Душа гитары» на онлайн сцене

Проведение различных форумов и мероприятий в заочной форме уже никого не удивляет. А недавно на базе Чебоксарской детской музыкальной школы № 3 в рамках проекта «Музыкальный фестиваль «Арт-платформа и история успеха молодых дарований Чувашии» состоялся межрегиональный онлайн-фестиваль «Alma De Guitarra 2020», что в переводе означает «Душа гитары».

Прошел фестиваль исполнителей на классической гитаре при поддержке ПАО «Лукойл». Организация, как известно, ежегодно проводит конкурс социальных и культурных проектов, победителем которого в номинации «Духовность и культура» в прошлом году стала и музыкальная школа № 3.

Как отмечают организаторы фестиваля, он отличался ярко выраженным творческим характером, жанровым многообразием. В нем приняли участие учащиеся детских музыкальных школ, школ искусств и профессиональных образовательных организаций в возрасте от 6 до 19 лет из Москвы, Казани, Тюмени, Новосибирска, Омска, Зеленодольска, Набережных Челнов, Новочебоксарска, Шумерли и, конечно же, Чебоксар.

Оценивали творчество молодых дарований эксперты из числа ведущих преподавателей по классу гитары, лауреатов международных и всероссийских конкурсов.

Немало наград заслужили ребята из школы-организатора фестиваля. Один из воспитанников ДМШ № 3 Антон Кудряшов стал лауреатом 1 степени. Он победил в самой младшей возрастной категории. Дипломы лауреата 2 степени достались Семену Пороскуну, Михаилу Маинскому, Ксении Малышевой, Юлии Будаевой. Четыре представителя школы — Матвей Пороскун, Полина Смоленцева, Владимир Гагарин и Виктор Яргунькин — завоевали диплом 3 степени. Все они ученики Анны Апатиной.

Специальными дипломами были отмечены участники, в программном выступлении которых отражена тематика Великой Отечественной войны.

Фото Анны Апатиной:

Победителем среди самых юных участников стал чебоксарец Антон Кудряшов.