В Чебоксарах встретились финалисты и полуфиналисты конкурса «Лидеры России»

Лидеры России – лидерам Чувашии

В последний рабочий день недели в Чебоксарах состоялась встреча финалистов и полуфиналистов конкурса «Лидеры России», чтобы обсудить возможность их участия в республиканских конкурсах «Управленческая команда» и «Команда молодых лидеров». Часть участников пришли в Дом правительства лично, часть – общалась с ними в режиме видеоконференции.

Встречу открыл исполняющей обязанности Руководителя администрации Главы Чувашии Вячеслав Борисов – кстати, участник самого первого федерального конкурса 2017-2018 гг., дошедший до полуфинала. В своем приветственном слове он сказал, что республике нужны думающие, креативные молодые люди и в министерствах, и в муниципалитетах. Именно поэтому были задуманы конкурсы «Управленческая команда» и «Команда молодых лидеров», которые должны выявить амбициозных и креативных руководителей, а также инициативных молодых людей, стремящихся изменить ситуацию в республике к лучшему, добиться увеличения экономического роста.

Главное, по словам Вячеслава Борисова, республиканские конкурсы не должны быть формальными, проведенными для галочки. И здесь понадобится помощь опытных управленцев, которые могут принять участие в них в качестве наставников, экспертов, модераторов, спикеров очных мероприятий.

Примечательно, что каждая третья заявка на участие в конкурсе «Команда молодых лидеров» подана студентами. Ректор ЧГУ имени И.Н. Ульянова Андрей Александров, принявший участие во встрече в режиме видеоконференции, также высказался за то, чтобы региональный конкурс имел прикладное значение: высшая школа крайне нуждается в сильных личностях, креативных ученых, управленцах, активной молодежи.

Во время встречи собравшиеся поделились своим видением проведения региональных конкурсов, а также пришли к мнению, что им и самим есть чему поучиться. Наставничество – это серьезная и очень ответственная роль, которая требует особых знаний и навыков, мастерству модераторов и спикеров также нужно обучаться. Участники управленческого конкурса «Лидеры России» приняли вызов, который получили от общества, и готовы работать в одной команде.