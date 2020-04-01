Предприниматели до конца года освобождены от проверок по линии Росреестра

Росреестр отменил проведение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до конца 2020 года. Ранее это ведомство сообщало о приостановке проведения проверок на предмет соблюдения земельного законодательства до 1 мая этого года.

Кроме того, сообщили в Управлении Росреестра по Чувашии, сокращено число оснований для проведения внеплановых проверок. В частности, они могут быть проведены на основании поручений Президента и Правительства РФ, по требованию прокурора либо при возникновении чрезвычайной ситуации, по факту причинения вреда жизни и здоровью граждан или с целью выдачи лицензий и специальных разрешений. Все внеплановые проверки обязательно должны быть согласованы с органами прокуратуры. Кроме того, их проведение возможно только с использованием средств дистанционного взаимодействия, так называемые документарные проверки, либо с применением аудио– или видеосвязи. Еще один важный момент. Всем лицам, которым ранее были выданы предписания по устранению нарушений действующего земельного законодательства, будут направлены письма о продлении срока их исполнения.

При этом Государственные земельные инспекторы по-прежнему могут возбуждать дела об административных правонарушениях в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей, если для этого будут достаточные основания. Факты можно выявить и без выезда на место в рамках административного обследования. Поводом к расследованию может быть обращение, направленное в Росреестр гражданином или юридическим лицом. Тщательно изучив имеющиеся документы и имея доступ к государственным реестрам, можно достоверно установить, есть ли повод для административного наказания.

По словам руководителя управления Екатерины Карпеевой, в связи с поручением Центрального аппарата в нашей республике отменено проведение 13 проверок юридических лиц. Всего в 2020 году земельные инспекторы провели 996 проверок по соблюдению земельного законодательства и 62 административных обследования.

Следует иметь в виду, что решение об отмене плановых проверок не распространяется на физических лиц и органы власти. Проверки в отношении них возобновятся с 1 мая 2020 года и будут проводиться в обычном режиме.