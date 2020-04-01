Министр сельского хозяйства ответит на вопросы

Сегодня министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов выйдет на прямую связь с жителями республики. Прямая линия под названием «АгроЧас» будет транслироваться с 6.30 до 7.30 утра на youtube-канале Минсельхоза Чувашии и в группе «ВКонтакте» ведомства. В течение часа жители республики смогут задать интересующие вопросы по развитию АПК и сельских территорий республики, мерам господдержки аграриев и так далее. В дальнейшем вопросы и предложения можно оставлять заранее в комментариях под трансляцией «АгроЧаса» на указанных каналах для подключения.