Министр сельского хозяйства ответит на вопросы

Сегодня министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов выйдет на прямую связь с жителями республики. Прямая линия под названием «АгроЧас» будет транслироваться с 6.30 до 7.30 утра на youtube-канале Минсельхоза Чувашии и в группе «ВКонтакте» ведомства. В течение часа жители республики смогут задать интересующие вопросы по развитию АПК и сельских территорий республики, мерам господдержки аграриев и так далее. В дальнейшем вопросы и предложения можно оставлять заранее в комментариях под трансляцией «АгроЧаса» на указанных каналах для подключения.
Опубликовано: 28 апреля 2020 г.
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