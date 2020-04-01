Поздравление врио Главы Чувашии Олега Николаева с Днем чувашского языка

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем чувашского языка!

Ежегодно 25 апреля, в день рождения выдающегося деятеля культуры и просветителя чувашского народа, создателя современной чувашской письменности Ивана Яковлевича Яковлева, мы отмечаем День чувашского языка.

Родной язык определяет национальную самобытность — культуру, традиции и обычаи. Сегодня государство гарантирует всем народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.

Чувашский язык — историческая основа и величайшее достояние нашего народа, кладезь народной мудрости, духовности, нравственности, символ национального единства.

Выражаю благодарность и признательность всем, кто сегодня уделяет большое внимание сохранению красоты и богатства нашего родного языка, воспитывает в подрастающем поколении чувство глубокого уважения и любви к родному слову и истории своего народа, обеспечивает языковую преемственность. В этом — залог величия и единства нашей нации.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия и удачи во всех делах!

Врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев

Опубликовано: 24 апреля 2020 г.


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