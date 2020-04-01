В Красночетайском районе запланирован масштабный ремонт дорог

Обновят дорожное покрытие в этом году в рамках подготовки и проведения празднования 100-летия образования Чувашской автономной области.

Будет выполнен ремонт дороги на въезде в Красные Четаи, а также на двух участках внутриквартальных проездов села протяженностью 727 и 200 м. Кроме того, сообщает администрация района, в настоящее время проходят конкурсные процедуры еще по четырем дорожным объектам, они также будут отремонтированы в рамках празднования.

Ну а пока в районе вовсю идет ямочный ремонт и красятся остановочные павильоны.