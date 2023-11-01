Республиканский маткапитал — подспорье для многодетных

Счастье, когда в семье появляются дети. Но с каждым новым ребенком становится больше забот. Растить и воспитывать даже одно чадо — немалая ответственность, что говорить о семьях с тремя и более детьми.

Сегодня кроме федерального материнского капитала, который выплачивается теперь уже при рождении или усыновлении первого ребенка, чувашским семьям при появлении на свет третьего малыша полагается еще и республиканский маткапитал. Напомним, право на него возникает, если величина среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленную правительством Чувашии. Эти средства помогают семьям решить жилищные, образовательные и другие вопросы.

Также в нашей республике продолжается реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей», благодаря чему родителям, у которых родился третий и (или) последующий ребенок после 31 декабря 2016 года, предоставляется ежемесячная денежная выплата, сообщают в Минтруда Чувашии. Мамы и папы могут оформить ее, пока ребенку не исполнится три года.

Благодарна за такую поддержку мама шестерых детей Светлана Надюкова из села Сойгино Алатырского округа. Работница алатырского хлебозавода сейчас находится в отпуске по уходу за младшим ребенком. Положенные государством выплаты ее семья получает.

«У нас свой просторный и светлый дом, — поделилась радостью Светлана Анатольевна. — В этом нас выручил региональный материнский капитал. Сертификат мы направили на ремонт: теперь дом стал больше, и всем деткам хватает в нем места. Очень хорошо, кстати, что подавать заявления на соцподдержку теперь можно через Госуслуги. Многодетные мамы знают, что так гораздо удобнее и быстрее».

Вот и семья Надежды Соловьевой из Новочебоксарска благодаря господдержке смогла улучшить жилищные условия. «После рождения младшей доченьки у нас появилось право на региональный маткапитал. А поскольку мы приобрели квартиру в ипотеку, то на семейном совете решили с помощью этих средств погасить часть ипотеки. Спасибо государству — это и правда весомая помощь для большой семьи», — сказала многодетная мама.