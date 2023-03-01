С июня в России вводится единая дата выплат из материнского капитала на детей до 3 лет

Семьи, оформившие такую меру поддержки, начнут получать средства 5-го числа каждого месяца. Причем приходить деньги будут не за текущий, а за предыдущий месяц.

Пока даты выплат из маткапитала в регионах разные: где-то их переводят с 1 по 15-е число, а где-то — с 16 по 25-е. Деньги при этом поступают за текущий месяц, то есть в марте семьи получают выплаты за март, в апреле — за апрель. С июня семьям в любой точке страны выплаты будут приходить в один день — 5-го числа, за предыдущий месяц. Впервые новая дата будет применена за май, деньги на счет поступят семьям 5 июня.

В Чувашии такую выплату сейчас получают 865 мам, сообщили «СЧ» в Отделении Социального фонда России по Чувашии. Деньги за текущий месяц им перечислены до 14 марта. За апрель средства поступят до 14 апреля.

Переход к единому дню зачисления средств произойдет автоматически, родителям не нужно в связи с этим никуда обращаться. Чтобы семьи были готовы к изменениям, Отделение СФР по Чувашии направило мамам СМС-уведомления о новой дате получения выплат. В пресс-службе СФР также напомнили, что до этого года ежемесячная выплата из материнского капитала полагалась только на второго ребенка. Сейчас ее можно оформить на каждого малыша в семье в возрасте до 3 лет.

Кстати

Право на ежемесячные выплаты из материнского капитала, напомним, имеют семьи, чей доход меньше двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе. В Чувашии это 24726 рублей. Родители, у которых доход больше, могут потратить маткапитал на покупку жилья, на образование детей (в том числе и в имеющих лицензию частных школах и садиках), а также вложить его в пенсию мамы.

Фото Валерия Панфилова