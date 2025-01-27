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МИХАИЛ МИШУСТИН,
Председатель Правительства Российской Федерации:

«Правительство реализует широкий комплекс мероприятий, чтобы условия жизни в стране становились более комфортными, особенно когда речь идет о семьях с детьми. Наиболее востребованная мера — материнский капитал. Эти финансы можно направлять в том числе и на приобретение жилья или реконструкцию своего дома. Такой мерой воспользовались уже более 9,5 миллиона семей. И треть из них — без привлечения кредитов.

В прошлом году Президент подписал закон, который с марта текущего года включает в систему эскроу-счетов индивидуальное жилищное строительство. Теперь Правительство приняло решение распространить его действие и на возведение частных домов с привлечением маткапитала, что также позволит защитить средства людей, поскольку оплату застройщик получит лишь после завершения всех предусмотренных работ. Это еще одна очень важная гарантия для семей при создании планов на будущее».

27 января 2025 г. Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Опубликовано: 27 января 2025 г.


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