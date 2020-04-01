Минкомсвязь России попросила правительство включить СМИ в число наиболее пострадавших отраслей

Как сообщают федеральные информагентства, руководитель Минкомсвязи РФ Максут Шадаев направил председателю Правительства страны Михаилу Мишустину письмо с просьбой включить медиа в число наиболее пострадавших отраслей из-за пандемии коронавируса. Агентства ссылаются на слова главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, разместившего в Twitter фото письма.

Шадаев пишет, что отечественная медиаотрасль продолжает обеспечивать бесперебойную работу всех видов СМИ, внося свой вклад в сохранение общественной стабильности и помогая гражданам, органам власти успешно справляться со всеми сложностями текущей ситуации. При этом финансовая основа медиаиндустрии — это доходы от рекламы, и в большей степени от отраслей, вошедших в перечень наиболее пострадавших. Поэтому организации СМИ, несмотря на активную деятельность, более чем когда-либо востребованную обществом, несут большие потери в доходах.

В письме также отмечается, что такие меры, как льготная ставка страховых взносов, отсрочка налоговых платежей, кредитные каникулы позволили бы предотвратить массовые банкротства организаций в сфере медиа, в первую очередь среди региональных СМИ. В связи с чем Минкомсвязью подготовлен проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции» в части, касающейся сферы СМИ.

Между тем, «Газета «Советская Чувашия», «Издательский дом «Грани», «Издательско-полиграфический комплекс «Чувашия», Чувашское книжное издательство, продолжающие беспрерывно работать в условиях пандемии, были вынуждены обратиться в Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии и к руководству республики с просьбой рассмотреть вопрос о поддержке предприятий печатной отрасли в связи со сложной экономической ситуацией.