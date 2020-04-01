В Ядринском районе из-за церковной свечки сгорел дом

Из-за оставленной без присмотра горящей церковной свечи 19 апреля уничтожен дотла дом в деревне Медякасы Ядринского района. Как сообщили «СЧ» в главном управлении МЧС России по Чувашии, поставив свечу, хозяин домовладения 1956 года рождения вышел на улицу, а в 8.20 спасателям поступил звонок о пожаре. В тушении огня были задействованы две автоцистерны, и открытый огонь удалось потушить за пятнадцать минут. Но спасти получилось лишь дворовые постройки и соседнее подворье. Всего за воскресенье в Чувашии зарегистрировано пять возгораний, с начала года зарегистрировано 488 пожаров. Общий материальный ущерб от них составил более 11 миллионов рублей. Огонь унес жизни 18 человек, еще 23 получили травмы. Спасены 37 человек.