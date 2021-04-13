Кедр, высаженный Владимиром Путиным, привезли из Чувашии

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Президент России Владимир Путин в память о позывном «Кедр», закреплённом за Юрием Гагариным при подготовке к орбитальному полёту, высадил кедр в Парке покорителей космоса имени Юрия Гагарина в Энгельсском районе Саратовской области.

Вместе с главой государства парк посетили спикер Госдумы Вячеслав Володин, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, глава Саратовской области Валерий Радаев.

Как рассказал Юрий Соколов, саженцы сибирского кедра «Парку покорителей космоса» передали из «Сада покорителей космоса» в Чувашии.

Ещё один кедр был высажен главой Чувашии Олегом Николаевым на родине космонавта Андрияна Николаева в чувашских Шоршелах.

Опубликовано: 13 апреля 2021 г.


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