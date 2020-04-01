В спортшколах надели водолазные маски и вместо тренировок проводят профилактику

В спортзалах, бассейнах и на стадионах сегодня непривычно пустынно и тихо. В фойе спортсооружений — полумрак, при входе — обязательная обработка рук дезраствором, градусник и маски. Хотя посетителей нет, спортивные объекты республики продолжают свою работу. Правда, вместо тренировок и занятий здесь проходят профилактические мероприятия. На днях с ними ознакомился и.о. министра физической культуры и спорта Чувашии Василий Петров.

Работают водолазы и роботы

Вместо заплывов пловцов — погружение водолазов. В самом большом в республике 50-метровом плавательном бассейне, которым располагает спортшкола олимпийского резерва № 3 в Новочебоксарске, сейчас проходит самая что ни на есть генеральная уборка. Чашу бассейна чистят от осевшей на дне грязи … водолазы, сотрудники Республиканской поисково-спасательной службы МЧС России по Чувашии. Фронт работ внушительный: необходимо обработать межплиточные швы по всей площади бассейна, а это более двух тысяч квадратных метров.

С работой два аквалангиста справляются примерно за два часа, причем чистят они вручную, а в качестве инструментов используют щетки и оборудование для подводного плавания. Никакой «химии» не применяется — только механическое воздействие. Воду, кстати, в это время в бассейне не сливают, а всю поднявшуюся со дна муть улавливают специальные фильтры. «От хлорки давно отказались, — обратил внимание во время процедуры директор спортшколы Борис Атаманов. — Очищаем ультрафиолетом и безопасным обеззараживающим средством».

ВАСИЛИЙ ПЕТРОВ,

и.о. министра физической культуры и спорта Чувашии: «Сегодня на первом месте для всех нас — здоровье людей. Именно поэтому принято решение приостановить работу всех спортивных учреждений до особого распоряжения. Но мы должны понимать, что эпидемия коронавируса рано или поздно закончится. И все наши спортивные сооружения должны быть готовы сразу возобновить тренировочные занятия».

В новочебоксарском спорткомплексе рассказали, что такие чистки с привлечением водолазов в бассейне проходят в плановом порядке раз в месяц. И если раньше они проходили в ночное время, то вынужденные «каникулы» позволили сделать это и днем. За состоянием воды и самого бассейна здесь следят очень строго не только люди, но и роботы. Несколько раз в сутки в бассейне «дежурит» глубинный робот-пылесос. «Умная» машина проходит несколько раз по дну и собирает все до соринки. «Полная безопасность гарантирована», — говорят в спортшколе.

Такое крупное спортивное сооружение — объект технически сложный, а потому спорткомплекс в Новочебоксарске требует постоянного контроля и обслуживания. Сейчас здесь занят в основном технический персонал — всех остальных временно отправили по домам. По понятным причинам перед спортивными объектами остро встал финансовый вопрос — из-за отмены оказания платных услуг заметно «похудел» бюджет спортшкол. «По предварительным расчетам, только за три недели простоя 17 подведомственных Минспорту Чувашии учреждений в среднем недополучили свыше 15 млн рублей. Эти деньги шли на оплату коммунальных услуг, обслуживание пожарной и охранной сигнализации, а также частично на зарплату сотрудникам», — обрисовал положение и.о. министра Василий Петров. Сейчас в Минспорте подготовили обращение о возможности возмещения затрат из республиканской казны.

Лошади скучают без детей

Не бывает выходных и еще в одном спортивном сооружении — в конноспортивной школе в Новочебоксарске. Что бы ни происходило в мире, лошадям нужен уход и питание несколько раз в день. Вот и во время нашего приезда в крытом манеже у красивых животных была важная процедура — ежедневный моцион. Легкой рысью кони под присмотром тренеров и спортсменов-сборников наматывали круги по арене. Лошадям, в особенности спортивным, застаиваться в стойле нельзя, объяснили конники, а такие пробежки заменяют животным тренировки.

«Каждую лошадь нужно «моционить» раз в день хотя бы по полчаса, чтобы она была в тонусе, — говорит тренер Ольга Румянцева. — У каждой — своя программа: кого-то гоняют на корде, кто-то работает «под верхом» — со всадником. Режим карантина, конечно, изменил нашу работу: с 21 марта не проводим занятия с детьми, с лошадьми работают несколько инструкторов, тренеров и взрослые спортсмены».

В конноспортивной школе, по словам директора Валерия Краснова, в этом году занимаются 164 юных воспитанника в возрасте от девяти лет. В заведении содержат 35 лошадей, еще 20 животных — частных владельцев. Простой обходится хозяевам рысаков в солидную сумму — чуть больше 9 тысяч рублей в месяц.

КСТАТИ Примерно в четыре-пять утра у лошадей завтрак — плющенный овес, потом — сено, а любимое лакомство — морковь, яблоки, сухари и кусковой сахар.

Грациозные животные живут в светлых и сухих конюшнях, которых на территории школы три. Все — новые, кирпичные. Спортивный объект, напомним, построили в городе в 2014 году. У каждой лошади есть своя «комнатка», есть душевая, где животных моют и чистят, родильный зал, ясли и даже солярий — там проводят обеззараживающие процедуры после тренировок. «Каждый день меняем подстилку, — по-хозяйски проводит гостей по конюшне Краснов. — Вот это Принц Флеш, это Папирус, вот Декан, а это — Профессура. Вот озорник Ватерлоо, а здесь — Ва-Банк». Достижений у воспитанников, к слову, немало, в школе с успехом развивают олимпийскую дисциплину конкур.

Высоченные, под два метра животные разных мастей и пород пока по большей части проводят день в стойле и гуляют в уличном загоне. «Скучают только без детей», — ловко сгребая старую солому в стойле, заметила коневод Екатерина Галкина, ухаживающая за лошадьми уже более тридцати лет.

Не так давно в конноспортивной школе на средства республиканского бюджета приобрели современную коневозку на шесть голов и прицеп на двух лошадей — теперь поездки на соревнования стали проще, продолжил знакомство с объектом директор. Раньше, вспоминает Валерий Краснов, для выездов в другие регионы приходилось приспосабливать «Газель». А в этом году, сообщают в Минспорта, школа получит 4,8 млн рублей на строительство летников для лошадей. Там будут размещать животных во время соревнований спортсмены из других регионов ПФО.

Фото Олега Мальцева