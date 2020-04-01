В детских садах Чебоксар увеличено количество дежурных групп

Вместо восьми дежурных групп, работавших в «выходную» неделю, теперь в Чебоксарах создано 25 групп в 24 детских садах. Решение принято на заседании городского штаба по предупреждению распространения коронавируса. Это произошло из-за выхода на рабочие места сотрудников предприятий и организаций, которые возобновили произвоство. «Нужно помочь родителям с размещением детей, увеличить число дежурных групп в каждом районе», — отметил председатель штаба Алексей Ладыков.

По данным на 6 апреля, сообщили «СЧ» в столичном Управлении образования, желание отправить детей в дежурные группы изъявили родители почти четырехсот детей. Из 24 дошкольных учреждений восемь будут работать в Калининском районе (детские сады № 11, 70, 78, 108, 131, 132, 167, 201), девять — в Ленинском районе (№ 8, 9, 46, 83 (2 группы), 118, 146, 158, 180, 203), семь — в Московском районе (№ 5, 97, 98, 122, 143, 174, 182). Чтобы ребенок попал в дежурную группу, нужно написать заявление на имя заведующего своего детского сада и принести справку из поликлиники о состоянии здоровья.

Пока далеко не все родители знают о возможности пристроить детей. Бывает, неинформированными оказываются и сотрудники садиков. Так, нашей читательнице Алене воспитательница сообщила об отсутствии в их дошкольном учреждении дежурной группы и ни словом не обмолвилась о возможности записать ребенка в такую группу в один из ближайших садиков. Для подобных случаев, когда у родителей есть вопросы, с 8.00 до 17.00 действует горячая линия по вопросам работы дежурных групп: (8352) 23-42-39. Дополнительно: 23-44-35 (Московский район), 23-44-43 (Калининский район), 23-44-32 (Ленинский район).