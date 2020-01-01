В правительстве подвели предварительные итоги социально-экономического развития республики

Рост в бюджете и на производстве, но недостатки в работе тоже есть

Очередное совещание в Доме правительства изобиловало цифрами. Дело в том, что вчера здесь подводили предварительные итоги социально-экономического развития республики и рассматривали исполнение бюджета региона за 2019 год.

В своем выступлении министр экономического развития, промышленности и торговли Павел Иванов отметил рост основных показателей в подведомственной ему сфере: индекса производства продукции сельского хозяйства на 4,2 проц., ввода жилья — на 9,8 проц., индекса промышленного производства на 5 проц. Несколько увеличились обороты общественного питании и розничной торговли.

Если в среднем по России инфляция составила за год три процента, то по республике она равна двум процентам, примерно на этом же уровне и рост цен. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по итогам 2019 года, сообщил министр, составила 29,2 тыс. рублей, а уровень общей безработицы, которую рассчитали по методологии Международной организации труда, — 4,7 проц.

Попросив еще раз показать демонстрационные слайды, Глава Чувашии обратил внимание на снижение объемов работ по виду деятельности «Строительство». «Жилья меньше не построили, несмотря на переход на новую модель финансирования», — отметил он и поручил проверить отчетность, предоставляемую строительными организациями.

Доклад об исполнении бюджета республики сделала заместитель председателя Кабинета министров — министр финансов Светлана Енилина. Так, бюджет региона на 1 января 2020 года исполнен по доходам на 102,2 проц., по расходам — на 92,4 проц. Собственные доходы при этом увеличились к уровню 2018 года на 3,5 проц. (на 1,3 млрд рублей), значительно увеличились и безвозмездные поступления из федерального бюджета, составив 25,3 млрд рублей. «Существенно — в 1,3 раза по отношению к 2018 году — выросли межбюджетные трансферты, — продолжила руководитель Минфина. — Муниципальным образованиям в 2019 году было перечислено почти 24 млрд рублей».

На финансирование нацпроектов из консолидированного бюджета с учетом внебюджетных средств выделено 15 млрд рублей, причем больше всего денег ушло на проекты «Демография» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (по 2,5 млрд рублей на каждый).

Уже традиционно Глава республики в общении с подчиненными не ограничился лишь основной повесткой. Так, он посетовал на простой бывшего кинотеатра «Атăл» в Новочебоксарске и призвал чиновников быть оперативнее в своей деятельности. Ведь, как выяснилось, здание не используется уже с октября прошлого года. Выразил неудовлетворение Михаил Игнатьев и работой новых «сотых» троллейбусов. «Это безобразие!» — прокомментировал он выход на линию всего трех машин вместо обещанных четырех, поручив исправить положение дел.

Затронули за круглым столом и тему «допинга» чувашских спортсменов. «Запрещенных препаратов никто из них не принимал, была нарушена техника принятия восстановительных средств, к сожалению, это тоже нарушение», — разъяснил министр физической культуры и спорта Чувашии Михаил Богаратов. Нужно наказать ответственных за произошедшее, подчеркнул Глава республики.