В Крещенских купаниях приняли участие 25 тысяч жителей Чувашии

В Волге, источниках и бассейнах

Привычные для Крещения трескучие морозы в этом году сменила едва ли не мартовская оттепель. Из-за плюсовой температуры купание в открытой воде ограничили, а в качестве иорданей впервые использовались бассейны школ и спортивных объектов.

18 тысяч человек ночью и еще около семи тысяч – на следующий день. Столько жителей Чувашии окунулись в воду в Крещенский праздник, подвели итоги в понедельник утром на еженедельной планерке в Доме Правительства. Для омовения по всей республике было подготовлено больше сотни обустроенных купален. Порядок обеспечивали около 500 сотрудников полиции, Росгвардии по Чувашии и народных дружинников, дежурили спасатели и медики.

В Чебоксарах по традиции самые «популярные» купели расположились на Волге, у стен Свято-Троицкого монастыря. Из-за недостаточной прочности льда иордани (их было оборудовано в этом месте четыре) построили у самого берега, а желающих окунуться подпускали небольшими партиями. На выходе из воды чебоксарцы могли согреться в отапливаемых палатках, которые развернули сотрудники ГУ МЧС России по Чувашии, выпить горячего чаю и перекусить – торговые палатки работали всю ночь.

ЦИФРЫ: Около 4,5 тысяч человек окунулись в Крещенскую воду в Чебоксарах, более 2100 – в Новочебоксарске.

Погодные условия в этом году не позволили организовать купель на другом берегу Волги – на причале в Сосновке. Отказались от купания в реке и в Новочебоксарске – там обустроили купель в безопасном месте, в районе собора Князя Владимира.

С 11 ночи субботы и до восьми вечера воскресенья открыты были и бассейны некоторых школ и ФОКов – в преддверии праздника священнослужители совершили там чин освящения воды. Об альтернативе ледяным прорубям чебоксарцев известили в пятницу вечером, накануне Крещенского Сочельника. Свободный вход в бассейн в этот день был в девяти городских школах, трех спортшколах и ФОКе ЧГПУ имени И.Я. Яковлева.

Как сообщили «СЧ» в школе №45, окунуться в бассейн ночью пришли 20 человек, еще 44 чебоксарца здесь приняли на следующий день. В основном это были семьи с детьми. Как и на всех купелях, в школьном бассейне дежурили медики и сотрудники полиции. Специально для крещенских купаний температуру воды в школе не снижали – она держалась на обычном уровне 26-28 градусов. Всего же в городских бассейнах в эти дни в воду окунулись свыше 1200 горожан.

Православный праздник прошел в Чувашии без происшествий, отметили в МВД по Чувашии. Тем не менее в Крещенскую ночь сотрудники полиции выявили при досмотре почти 30 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции и зарегистрировали два случая мелкого хулиганства.

Фоторепортаж Олега Мальцева: