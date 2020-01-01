Комиссия о помиловании заключенных отклонила 132 из 133 ходатайств

В 2019 году в комиссию по вопросам помилования при Главе Чувашии из исправительных учреждений регионального управления ФСИН поступило 133 ходатайства с просьбой о сокращении срока наказания.

Напомним, в соответствии со статьей 50 Конституции РФ о помиловании может просить каждый осужденный, то есть гражданин, в отношении которого вынесен обвинительный приговор суда, а также отбывший назначенное наказание и имеющий неснятую судимость. Право помилования принадлежит Президенту Российской Федерации (статья 89 Конституции РФ).

Предварительно ходатайства осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, рассматривает комиссия по вопросам помилования на территории субъекта РФ, где расположено ИК, на основании письменного обращения осужденного с ходатайством о помиловании к Президенту Российской Федерации. Комиссия по вопросам помилования при Главе Чувашской Республики является постоянно действующим консультативным органом по предварительному рассмотрению ходатайств осужденных, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, находящихся на ее территории.

По данным Минюста Чувашии, в 2019 году более 50 процентов ходатайств о помиловании поступило от лиц, совершивших тяжкие преступления, более 40 процентов – от лиц, совершивших особо тяжкие преступления. Из числа осужденных, обратившихся с ходатайством о помиловании, 55 процентов мужчин и 45 процентов женщин.

Анализ показал, что более 40 процентов поданных ходатайств о помиловании поступает от неоднократно судимых граждан, около 60 процентов — это лица, отрицательно характеризующиеся администрацией исправительных учреждений. Также больше половины ходатайств о помиловании из общего количества поступило от лиц, отбывших менее половины срока наказания.

Постатейный анализ поступивших ходатайств показал, что большинство претендентов на помилование выслушали приговоры за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, в том числе за их сбыт. Также членами комиссии рассмотрены ходатайства о помиловании осужденных за грабеж, мошенничество, разбой, истязание, насильственные действия сексуального характера и другие преступления. При этом, отмечают в Минюсте, более 30 процентов ходатайств поступило из исправительных учреждений строгого режима, в которых отбывают наказание осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений.

Таким образом, наиболее распространенными деяниями, за которые осужденные просят их помиловать, являются умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления против личности и собственности. А вот граждане, совершившие преступления небольшой и средней тяжести, в том числе по неосторожности, ходатайства о помиловании практически не подают.

Также отмечается, что в большинстве случаев о помиловании просят лица, имеющие взыскания за нарушение режима отбывания наказания, и отрицательные характеристики. По этой причине члены комиссии их ходатайства не поддержали. Из всех рассмотренных ходатайств комиссия вынесла заключение о целесообразности применения акта помилования в отношении одного осужденного, но это ходатайство Президент РФ отклонил, сообщили в Министерстве юстиции.