Ваша строка в Послании

Началась работа над Посланием Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева Государственному Совету республики на 2020 год.

В основополагающем документе, сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии, традиционно будут обозначены векторы работы правительства республики, Государственного Совета, органов местного самоуправления, предприятий и организаций на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

При подготовке Послания всегда учитывается мнение жителей Чувашии, предложения общественных организаций и других институтов гражданского общества. Тем, кто готов внести свой вклад в работу над важным документом, предлагают ответить на вопросы — «Что в первую очередь необходимо предпринять для повышения качества жизни населения?», «Что бы вы хотели включить в Послание-2020?»