После ареста недвижимости должник сразу выплатил 950 тысяч рублей

В Калининском районном отделе судебных приставов города Чебоксары окончено исполнительное производство в отношении 57-летнего гражданина о взыскании с него свыше 950 тысяч рублей задолженности по кредитным обязательствам.

В ходе проведения исполнительных действий судебный пристав установил, что должнику на праве собственности принадлежит нежилое помещение общей площадью 122 кв. метра и земельный участок, расположенные по улице Промышленной в Новочебоксарске. Указанное имущество было арестовано и передано на оценку. Чтобы избежать принудительной реализации недвижимости, мужчина оплатил задолженность по исполнительному производству в полном объеме.