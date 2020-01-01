Задание по осеннему призыву Чувашией выполнено

Ряды военнослужащих пополнили 1056 новобранцев из Чувашии – доложил военный комиссар республики Александр Мокрушин об итогах осеннего призыва на состоявшейся сегодня встрече с Главой Чувашии Михаилом Игнатьевым.

Было отмечено, что задание по осеннему призыву граждан на военную службу выполнено в полном объеме, а военкомат Чувашской Республики занял четвертое место по всем вопросам служебной деятельности среди 30 военных комиссариатов субъектов России, входящих в состав Центрального военного округа. Военком напомнил также, что за лучшую подготовку, организацию и проведение весеннего призыва 2019 года военный комиссариат Чувашии был награжден вымпелом за первое место среди военкоматов округа.

Михаил Игнатьев поблагодарил сотрудников военного комиссариата республики за эффективное решение комплекса задач в интересах укрепления обороноспособности государства и военно-патриотического воспитания молодежи. И подчеркнул, что ярким показателем работы является высокий авторитет призывников Чувашии во всех родах войск.

Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии, на встрече были обсуждены также вопросы подготовки к празднованию Дня защитника Отечества, 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также 100-летия со дня образования военкомата республики, которое будет отмечаться в сентябре 2020 года.