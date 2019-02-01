В Чебоксарах в один день открылось сразу три детских сада

Добавить частичку души

Отличным подарком чебоксарцам к наступающему Новому году стало открытие сразу трех детских садов в один день. Первым в минувший вторник распахнул свои двери новый корпус детсада № 203 «Кубик-рубик» в микрорайоне «Садовый». И пусть с утра лил почти проливной дождь, праздничное настроение создавали сверкающие огнями елочки и нарядные Снегурочки, встречавшие гостей. Да и повод для встречи — лучше не придумаешь!

«Счастливы и дети, и родители», — подметил Глава республики Михаил Игнатьев, приветствуя «новоселов». Напомнил: стоимость проекта — 175 млн руб., это четвертый детский сад в растущем микрорайоне, и он востребован — ведь появляется все больше новых семей, рождаются дети. В ближайших планах также возведение в «Садовом» еще нескольких дошкольных учреждений и школы. Ее, а также один из детсадов планируется начать строить в 2020 году.

«Строили от души и старались успеть до Нового года», — признался директор компании-подрядчика Анатолий Владимиров, вручая символический ключ от садика его заведующей, Веронике Хаялутдиновой. Та, в свою очередь, пообещала сделать все, чтобы детский сад стал для своих воспитанников вторым домом.

В этот день в «Кубике-рубике» раскинулся целый кулинарный фестиваль «Здоровые дети — счастливые родители». Программу для почетных гостей начали с самого главного места — с кухни. Сверкающие поверхности, новенький конвектомат и миски с продуктами — здесь повара проводили для мам и пап мастер–класс по изготовлению сырников «как в садике». «…Не забудьте добавить частичку души», — дополнил рецепт кулинаров Михаил Игнатьев.

Затем гостей привели в одну из групп, где дети вместе с воспитателями пекли на электроблиннице блины. «Это для нас событие, что пошли в садик, мы и не надеялись», — рассказала мама Анжела Максимова, украшавшая со своей трехлетней дочкой Ксюшей блинчики. Еще в одной группе мальчишки и девчонки готовили вареники, а в холле ребятишки украшали зеленью ватрушки с картошкой.

Достойны упоминания и другие помещения садика — бассейн, большие залы для музыкальных и физкультурных занятий, компьютерный класс, LEGO-студия… Да и стандартные зоны, как показала экскурсия, вовсе не стандартны — холлы просторны настолько, что в них проводят дополнительные занятия, здесь же развешены портреты детсадовцев. В спальнях разделены зоны для мальчиков и девочек, а в туалетах на кабинках предусмотрительно установили дверцы.

Открытие второго за день детского сада, в микрорайоне «Кувшинка», тоже очень современного и долгожданного, проходило в театральной тематике. В музыкальном зале детям и их родителям показывали спектакль воспитатели, в изостудии разыгрывали постановку сами ребята.

«Кувшинка» — микрорайон с большим количеством молодых семей и потребность в детском саду здесь ощущалась очень давно, отметил депутат Госдумы от Чувашии Леонид Черкесов. «Рад, что городская команда сумела выполнить все взятые на себя обязательства и порадовать жителей таким прекрасным подарком в преддверии Нового года», — сказал он.

Слова о растущем количестве молодых жителей вполне применимы и к микрорайону «Новый город», где открылся третий за день детский сад, — «Доброград». Садик этот — с такими же просторными коридорами с зонами для мастер-классов, большими спортзалом и музыкальным залом, и даже необычным кабинетом для дополнительных занятий, где ребята в момент прихода гостей выкладывали на специальных «планшетах» чувашские узоры.

Местная жительница Сюзанна Пирогова рассказала «СЧ» — поначалу ее семья не переезжала в новостройку только из-за отсутствия садика. Но ее переезда «как будто ждали: построили сад через дорогу от дома, а скоро возведут и школу». Рада новому дошкольному учреждению и мама двоих детей Анна Яковлева — в списки воспитанников уже попал ее старший сын, а как подрастет младший — наверняка в этот садик пойдет и он. Анна, кстати, не против и сама приходить сюда — на работу, по образованию она педагог-психолог. А Надежда Кириллова, мамочка четверых, отправляет в садик сразу двух дочек, двойняшек, и тоже ждет открытия школы — для среднего сына.

«Скоро в «Новом городе» откроется еще один детский сад на 250 детей, — рассказал Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. — Потребность в новых дошкольных учреждениях здесь еще остается. Вопрос решается последовательно».

Фото Олега Мальцева: «Сделаем все, чтобы «Кубик-рубик» стал для ребят вторым домом», — пообещала заведующая детским садом Вероника Хаялутдинова.