С наградой!

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати

Указом Главы Чувашии от 19 декабря 2019 года медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» награжден Кадышев Евгений Николаевич — глава города Чебоксары — председатель Чебоксарского городского Собрания депутатов, проректор по научной работе Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, профессор.

Указом Главы Чувашии от 23 декабря 2019 года присвоено почетное звание «Почетный гражданин Чувашской Республики» Тертышному Евгению Алексеевичу — члену Союза «Чувашское республиканское объединение организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф».

Опубликовано: 24 декабря 2019 г.


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