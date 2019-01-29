Считаться с мнением горожан

Создание уютного красивого города невозможно без участия людей

Горожане определяют, какие уголки любимых Чебоксар заиграют новыми красками. Так, в этом году чебоксарцы в ходе рейтингового голосования выбрали три общественных пространства для благоустройства. По федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» обновили территорию у храма Рождества Христова в центре города, Московскую набережную и Дорисс-парк. Общий объем финансирования реконструкции этих объектов составил 157 миллионов рублей.

Так, удивительным по красоте местом стал скверик у храма Рождества Христова. Здесь замостили брусчаткой тротуары, установили скамейки, разбили цветники и газоны, установили дополнительную подсветку. До неузнаваемости преобразился «Дорисс-парк» в новоюжном районе. Теперь это любимое место отдыха и детей, и взрослых. В некогда заброшенном парке приятно гулять по извилистым тропинкам, заниматься спортом на современных спортплощадках, есть здесь и место для воркаута, скейт-парк, площадки для выгула собак, сцена со зрительскими трибунами, интересные фигурки из искусственной травы. А перед Новым годом в парке залили большой каток. К услугам любителей зимних развлечений на льду — теплые раздевалки, прокат коньков, музыка и яркая иллюминация.

На Московской набережной работа шла сразу на трех участках. За сезон там благоустроили Афанасьевский пляж и три спуска к Волге: Афанасьевский, Введенский и от парка 500-летия Чебоксар.

В следующем году обновление общественных пространств продолжится. Осенью горожане проголосовали за благоустройство пяти точек притяжения в Чебоксарах. В «топ» вошли сквер в районе ДК «Салют», Московская набережная, парк на площади Победы, сквер по проспекту М. Горького и лесной массив «Дубовая роща». Как сообщают в городской администрации, за один год все пять территорий благоустроить не получится: работы распределятся на два года — 2020-й и 2021-й годы.

В целом с учетом пожеланий чебоксарцев в столице за последнее время привели в порядок около десятка общественных пространств. Помимо уже упомянутых сквера у храма Рождества Христова, Дорисс-парка и Московской набережной уютными и привлекательными стали сквер К. Иванова (1 очередь), территория у Дома Мод, сквер у ТЦ «Овас», Кадетский парк и территория у ТЦ «Шупашкар».

Ольга Григорьева