Как столица отмечала юбилей

День 550-летия Чебоксар вошел в историю. Ярко, мощно, навсегда

Самое большое событие уходящего года Чебоксар — 550-летний юбилей города. В этот год было сделано немало полезного: строились дороги, обновлялись и преображались улицы, парки, скверы. А как ярко, насыщенно и душевно мы справили сам день рождения столицы республики! Праздник заглянул практически в каждый двор города. В проведение юбилейных торжеств столицы вложили душу и организаторы, и горожане. Вместе с читателями мы вспоминаем самые зрелищные «изюминки» Дня города.

ТВОРЧЕСКИЙ БУЛЬВАР

Ни один День города не обходится без так полюбившегося горожанам Творческого бульвара. Однако такого разностороннего, впитавшего в себя смешение стилей, вкусов, времен и народов, пожалуй, еще не было. Чебоксарцы были полноправными участниками происходящего действа. На более чем 70 площадках развернулись мастер-классы по прикладному творчеству, современному искусству, исторической реконструкции. История и современность будто переплелись на праздничном бульваре. Старинные напевы перекликались с современными ритмами. Бульвар пел, танцевал, рисовал, мастерил, а самое главное, дарил людям яркие эмоции.

ВОЗВРАЩЕНИЕ СТРИЖЕЙ

Покорили и чебоксарское небо, и сердца людей в День города знаменитые «Стрижи». Буквально яблоку негде было упасть на Московской набережной Чебоксар во время их выступления. Авиаторы прилетели в Чебоксары в третий раз. Одиночный пилотаж гвардии полковника Сергея Осяйкина, выполнившего косую петлю с выходом на минимальную скорость, приветственный фейерверк и зеркальный полет «Стрижей», боевые развороты, восходящие и нисходящие спирали, «бочки», «тюльпаны»… — авиашоу асов высшего пилотажа, по отзывам жителей города, стало настоящим украшением праздника.

КСТАТИ Столица Чувашии удостоилась звания лауреата престижной всероссийской премии в области театрализованных массовых представлений и праздников «Грани театра масс», победив в номинации «Лучший праздник — День города».

ЛЕТАЮЩИЕ НАД ВОДОЙ

Еще одним подарком жителям и гостям столицы в юбилейный День города стало водное шоу. Аквабайкеры исполняли удивительные трюки на гидроциклах, рассекали водное поле кайтсерферы. Но им не угнаться было за скоростными болидами московской команды New Star racing team, спортивными лодками класса Formula 2, что неслись по волжским просторам, едва касаясь поверхности воды. А потом над Волгой взлетели ввысь люди — флайбордисты, продемонстрировавшие шоу «Летающие люди». Будто акробаты на водных ходулях, они выделывали в воздухе разные кульбиты, восхищая своим удивительным умением горожан.

ПАРАД ТЕХНИКИ

Более 150 машин дорожников, строителей, коммунальных и экстренных служб, общественного транспорта приняли участие в параде городской техники. Праздничная колонна прошлась от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса. В память об историческом прошлом чувашской столицы возглавил шествие на лихом белом коне Василий Чапаев в папахе и бурке, компанию ему составила Екатерина Великая, восседавшая на лошади. Ну а автоколонну «железных» коней открыла знаменитая милицейская «копейка». Парадный «расчет» городского транспорта возглавил старый добрый троллейбус № 1, который Чебоксарское троллейбусное управление специально отреставрировало к юбилею города.

КУБОК ЧЕМПИОНОВ

Ко Дню города был приурочен и XII Международный профессиональный турнир единоборств «Кубок чемпионов». Соревнования прошли на Красной площади. На ринге встретились именитые бойцы по боксу, кикбоксингу, ММА и рукопашному бою из Чебоксар, Йошкар-Олы, Нижнего Новгорода, Краснодарского края, Дагестана и даже Туниса.

На турнире побывал и Глава Чувашии. «Мы увидели захватывающие бои. Спасибо нашим спортсменам за их волю к победе. Это вдохновляет всех нас», — поделился тогда Михаил Игнатьев впечатлениями и выразил благодарность организаторам состязаний и лично нашему земляку — шестикратному чемпиону мира по кикбоксингу Алексею Соловьеву.

«ЧЕБОКСАРЫ — ГОРОД ТВОИХ ПОБЕД!»

Кульминацией праздничных мероприятий, посвященных 550-летию Чебоксар, стала театрализация «Чебоксары — город твоих побед!» на заключительном вечернем представлении. За 50 минут постановка познакомила зрителей с историей столицы Чувашии: показала строительство Чебоксарского кремля, устроила встречу с Екатериной Великой и Василием Чапаевым, отразила годы Великой Отечественной войны, унесла в космос вместе с Андрияном Николаевым и вернула в современность. В шоу приняли участие более 500 человек — творческие коллективы города, спортивные федерации, вокальные группы и народные артисты.

МИХАИЛ ИГНАТЬЕВ, Глава Чувашии:

«В торжественные и массовые мероприятия должны быть вовлечены все жители и гости Чувашии. Положительный опыт проведения подобных мероприятий у нас есть, в этом году мы достойно отметили 550-летие столицы республики, теперь на еще более высоком уровне должны отпраздновать 100-летие автономии».

АЛЕКСЕЙ ЛАДЫКОВ,

глава администрации Чебоксар:

«В этот исторический юбилей мы охватили три направления — вспомнили и воссоздали историю, провели патриотические мероприятия, вовлекли жителей в культурно-массовую программу. И на каждом участке нам помогали городские предприятия, учреждения, организации, представители бизнеса. Всем огромная благодарность!»

АЛЛА САЛАЕВА,

заместитель главы администрации города:

«В нашем городе нет ни одного человека без чебоксарского характера — удивительного состояния души, умения служить своему городу, гордиться им и беречь каждый момент. Праздник 550-летия города Чебоксары — праздник самих горожан. Искренняя благодарность руководству, каждому жителю за то, что мы были по-настоящему вместе!»

ИВАН ДОЛГУШИН,

почетный гражданин города Чебоксары:

«Это было восхитительно, здорово, превосходно! Так держать, планку не опускать. Сейчас 550-летие Чебоксар стало уже историей, перевернутой страницей, но наступил новый день, новые задачи. Уверен, что в 2020 году — в год 75-летия Великой Победы — мы встретимся на следующем масштабном событии — 100-летии республики».