Садики, школы и любимые уголки чебоксарцев

Время — строить

Год 550-летия чувашской столицы войдет в историю как время масштабных строек социальных объектов. Такого, пожалуй, еще не было — в 2019 году в Чебоксарах введены в эксплуатацию сразу две школы, строительство еще одной — в микрорайоне «Новый город» — началось. Школьники сядут там за парты 1 сентября 2020 года.

Десять садиков за один год

Первым в этом году, напомним, распахнул свои двери новый корпус школы №61 в юго-западном районе на 500 учащихся 8-11 классов. Учебное заведение разместилось в реконструированном здании по улице Социалистической, где раньше была вечерняя школа. Там создали условия для профильного обучения старшеклассников информационно-технологического, химико-биологического, физико-математического и других направлений. Открытие состоялось благодаря усилиям республиканских и городских властей: из бюджетов обоих уровней было выделено порядка 90 млн рублей. А с его вводом в самой большой школе республики, 61-й, удалось частично ликвидировать вторую смену в 5-11 классах.

Первый учебный год — и у школы в микрорайоне «Волжский-3», ставшей корпусом «Т» гимназии № 5. Звонок на урок, который так долго здесь ждали жители, прозвенел 1 сентября. Школу на 1100 учеников построили в предельно сжатые сроки. Здесь есть все для успешной учебы и раскрытия творческого потенциала ребят: собственный физкультурно-оздоровительный комплекс с большим спортзалом и бассейном, современные лаборатории и оборудование.

Ну а в следующем учебном году новоселье справит школа на 1600 мест в «Новом городе». Сейчас там ведется активное строительство, все работы идут по графику, и уже объявлен набор учителей и персонала. На очереди — школа в «Садовом». К ее строительству рассчитывают приступить в 2020 году, а завершить — в 2022 году. Объект возводится в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» и государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования».

Настоящий строительный бум отмечается в возведении садиков. За последние пять лет в Чебоксарах их построено 30. А юбилейный год и вовсе бьет рекорды — в 2019 году их строится сразу 10. Они возводятся в столице республики в рамках майского указа Президента Владимира Путина. В трех детских садах, в «Новом городе», «Садовом» и «Соляном», уже слышны детские голоса, в оставшееся до Нового года время введут в эксплуатацию еще 7. Есть планы и на год грядущий — в городе появится 6 дошкольных учреждений. Сейчас их проектирование ведется в микрорайонах «Богданка», «Новый город», «Солнечный», в 14-м микрорайоне, а также в «Благовещенском» и в Альгешево.

Кроме того, в соответствии с Указом Главы республики «О дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской Республики» на капитальный ремонт детских садов в следующем году будет выделено 400 млн рублей. Это позволит привести материально-техническую базу детских садов, построенных в 1970-1980 годах, в соответствие с современными требованиями. В этом году, к примеру, уже обновили пищеблоки почти всех дошкольных учреждений. На эти цели из республиканского бюджета было направлено 230 млн рублей.

Примеры для подражания

Проект благоустройства Московской набережной, напомним, в 2018 году признали одним из лучших в России. Во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» он завоевал второе место, опередив порядка 170 муниципалитетов из 59 регионов страны, принявших участие в конкурсе. «Такая высокая оценка стала возможной благодаря Главе Чувашии Михаилу Игнатьеву, его личной поддержке развития Московской набережной. Рад, что опыт Чебоксар отобран в числе самых эффективных и интересных решений, которые могут тиражировать другие муниципалитеты», — отметил тогда глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

В процессе работ по этому масштабному проекту удалось синхронизировать сразу несколько федеральных программ, и сегодня Московская набережная, протяженность которой составляет более пяти километров, является настоящей визитной карточкой чувашской столицы. Ежегодно это место посещают около 2 миллионов человек. А найти занятие по душе здесь можно в любое время года.

Другие яркие примеры — благоустроенный Кадетский сквер, вошедший в число лучших муниципальных практик Чувашии, и новая площадка с фонтанами у «Шупашкара». Они также преображались по нескольким федеральным программам и стали любимыми местами отдыха чебоксарцев.

Фото Олега Мальцева

«Это просто чудо, школа наисовременнейшая! Объемная, огромная, оснащена по последнему слову техники. Наверное, одна такая на все Поволжье!» — не скрывали эмоций и родители, и дети.