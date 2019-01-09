75-летний «вундерстудент» перевел «Фауста»

Воспоминания учителя об ученике

«Замечательная у вас рубрика — «Машина времени»! Так и передайте команде журналистов, которые работают над ней, — заглянул утренний гость, профессор Чувашского госуниверситета Владимир Иванов, в редакцию «СЧ». — И особенно благодарю за то, что сумели найти любопытную информацию 40-летней давности о чувашском переводчике, исследователе чувашского языка Науме Андрееве-Урхи. А знаете ли вы, что автор той заметки сейчас перед вами?..»

Владимир Александрович — верный читатель «Советской Чувашии» и не пропускает ни одного из выпусков так полюбившейся ему рубрики «Машина времени». В номере от 15 ноября он наткнулся на свою же заметку, опубликованную в «СЧ» 17 ноября 1979 года. В ней говорилось о том, что Центральная библиотека немецкого города Веймар получила подарок из Чувашии — переведенную на чувашский язык трагедию Гете «Фауст». Сообщалось также, что перевел шедевр мировой литературы 88-летний Наум Андреев-Урхи, который овладел немецким языком еще в юности и в течение 50 лет упорно трудился над переводом «Фауста» на чувашский язык.

СПРАВКА «СЧ» СПРАВКА «СЧ» Владимир Иванов работает в Чувашском государственном университете с 1969 года. Более 30 лет заведовал кафедрой иностранных языков, был секретарем диссертационного совета по педагогическим наукам и сейчас в нем состоит. Имеет звания «Заслуженный профессор Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова», «Заслуженный работник высшей школы Чувашской Республики», является лауреатом премии Национальной академии наук и искусств Чувашии.

— Когда писал эту заметку, я уже был зав. кафедрой иностранных языков ЧГУ. А вот с Наумом познакомился, когда мне было лет 25. Представьте себе, я веду немецкий язык в пединституте, и однажды ко мне на занятие приходит студент-заочник, которому на тот момент времени было 75 лет, и обращается с просьбой дать ему задание для зачета. Мы говорили с ним исключительно на немецком языке. «Откуда у вас такие знания, умения, навыки?» — спросил его. Ответ был таков: «Занимался самообразованием с раннего юношества в деревне Ефремкасы».

Владимир Александрович вспоминает рассказы своего бывшего ученика о том, как самообразование оказалось самым верным средством в борьбе с тяжелой болезнью, приковавшей Наума к постели в молодом возрасте. Тогда паренек много занимался, читал и упорно искал в разных источниках способ, как вылечить свой недуг. И однажды прочел в зарубежном издании описание болезни, похожей на свою. По указанному адресу написал письмо, естественно, на иностранном. Ответ пришел с тремя таблетками в конверте и предложением при необходимости обращение повторить…

— Полиглоту было за 90, когда мы с профессором Михаилом Федотовым побывали у него в гостях, — поведал профессор Иванов. — Наум Андреевич, улыбаясь, говорил, мол, съел тогда эти таблетки, теперь никак не помираю, плохо — ровесников нет…

Победа над болезнью стала стимулом к активной деятельности, саморазвитию, считает Владимир Александрович. Урхи был по жизни исследователем, пусть и без ученого звания, но с богатым умом и неиссякаемым трудолюбием. За его плечами участие в составлении и издании русско-чувашского словаря, монографии по грамматике современного чувашского языка. Кроме «Фауста» он перевел на чувашский язык «Путешествия Гулливера», «Поднятую целину», «Как закалялась сталь». По проблеме происхождения чувашского народа им написано более 40 научных работ.

— Наш 75-летний студент-заочник сдавал зачеты и экзамены по написанным им самим учебникам по лексикологии, стилистике, грамматике чувашского языка. В этом плане Урхи, возможно, единственный в своем роде — Singularia tantum, — восхищен деятельностью своего друга наш собеседник. — А если учесть, что 12 лет он трудился в Чувашском научно-исследовательском институте, был редактором книжного издательства, работал в Президиуме Верховного Совета ЧАССР, а по выходу на пенсию еще и учился в вузе, то переводчик «Фауста» на родной язык — настоящий вундеркинд, вернее, вундерстудент.

КСТАТИ Жители деревни Ефремкасы Аликовского района увековечили память своего земляка — языковеда Наума Андреева-Урхи. На доме, в котором родился и вырос Наум Андреевич, в честь 120-летия со дня его рождения установлена памятная доска.

Себя же Владимир Александрович считает одновременно и учителем, и учеником Урхи, у которого он тоже многому научился, стал его последователем. Несмотря на солидный возраст, 82-летний профессор Иванов продолжает преподавать в университете, где он работает уже полвека. И он внес большой вклад в педагогическую и переводческую науку. Является автором более 200 научных работ, а также перевода на немецкий язык стихотворного произведения чувашского поэта Константина Иванова «Нарспи».

Фото: Наум Урхи принадлежал к числу видных чувашских языковедов, научные интересы которого были более всего связаны с историей, лексикологией, грамматикой и стилистикой чувашского языка.