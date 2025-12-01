22 декабря — День энергетика

Уважаемые коллеги и ветераны энергетики!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем энергетика!

Ваш труд требует не только высокой квалификации, но и огромной ответственности. Каждый день энергетики решают сложные задачи, обеспечивая работу предприятий, учреждений и жилых домов. Благодаря вашему профессионализму и преданности делу мы можем уверенно смотреть в будущее.

Особые слова признательности выражаю ветеранам отрасли. Заложенная вами основа позволяет наращивать и модернизировать существующие мощности, открывать новые производства, расширять и укреплять потенциал отечественной энергетики. Сегодня работники филиала «Россети Волга» — «Чувашэнерго» берегут и приумножают замечательные традиции своих предшественников.

В этот праздничный день от всей души желаю всем работникам отрасли крепкого здоровья, счастья, благополучия, безаварийной работы, хорошего настроения и всего самого доброго!

С уважением,

Илья Ионочкин,

директор филиала «Чувашэнерго»

Дорогие коллеги и ветераны энергетической отрасли!

От имени коллектива «РЭС-Энерго» сердечно поздравляю вас с Днем энергетика!

Этот праздник объединяет всех, кто ежедневно трудится над обеспечением надежного электроснабжения Чувашской Республики. Ваша самоотверженность, профессионализм и преданность делу заслуживают самого глубокого уважения.

Благодаря вашему труду тысячи людей получают свет и тепло в своих домах, работают предприятия и учреждения, развивается инфраструктура нашего города и республики. Вы — настоящие герои нашего времени, стоящие на страже энергетической безопасности.

Особую признательность выражаю ветеранам отрасли, которые своим примером и знаниями передают бесценный опыт молодому поколению. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и новых профессиональных достижений!

Пусть каждый день приносит радость от хорошо выполненной работы, а наши усилия способствуют процветанию и развитию родной Чувашии.

С уважением,

Дмитрий Иванов,

генеральный директор ООО «РЭС-Энерго»