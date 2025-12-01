Судьба и энергетика едины

Немало в филиале Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» семейных династий, не одно поколение которых посвятило себя работе в энергетике. Их судьбы тесно переплелись с историей становления и развития отрасли. Представители этих семей много лет трудятся плечом к плечу на одном предприятии, в одной компании и, передавая опыт, знания от родителей детям, внукам, обеспечивают преемственность поколений, сохраняют и приумножают славные традиции чувашской энергетики.

Одна из таких династий — крепкая и сплоченная семья Зубковых. Трудовую вахту в теплоэнергетике несет уже третье поколение династии — их общий стаж работы в отрасли составляет 226 лет.

Анатолий Зубков начал трудовую деятельность в электроэнергетике в сентябре 1981 года на Чебоксарской ТЭЦ-1 с должности дежурного слесаря. Много воды утекло с тех пор, но, несмотря на пенсионный возраст, работу не бросил — несет вахту машиниста насосных установок Чувашских тепловых сетей филиала «Т Плюс». Руководство предприятия высоко отзывается о его профессиональных качествах: «Технически грамотный, ответственный и надежный специалист. Постоянно повышает квалификацию, уделяет особое внимание безаварийности и экономичности работы оборудования. Успешно наставляет молодых специалистов, пользуется авторитетом в коллективе».

По труду и почести. Анатолий Иванович удостоен множества наград. И все же одно из главных своих достижений он видит в том, что сумел привить любовь к работе и преданность теплоэнергетике сыну Павлу, который пошел по стопам отца.

По словам руководителя промышленной и пожарной безопасности Чувашских тепловых сетей Павла Зубкова, начало семейного пути в энергетике положили еще бабушка с дедушкой по материнской линии, которые трудились на запущенной в далеком 1954 году Чебоксарской ТЭЦ-1 с самого ее основания. «Тетя, дядя, двоюродный брат мамы и его сын — все в энергетике», — с гордостью перечисляет он представителей славной династии. Потому 22 декабря, в День энергетика, телефоны у Зубковых наверняка умолкать не будут: с профессиональным праздником поздравят не только коллеги, но и многочисленная родня. Да и самим многих нужно поздравить. Впрочем, в их случае родня, согласитесь, это и есть коллеги.

Приходу Павла в энергетику способствовал пример отца — «еще в детстве нередко бывал у него на работе, он часто рассказывал про станцию, сети…» Тоже начинал на Чебоксарской ТЭЦ-1, которой сегодня уже нет. Проработал там почти десять лет — вплоть до закрытия станции. Устроился туда в июле 2004 года сразу после завершения срочной службы в армии. «Работал слесарем мазутного хозяйства — самая, наверное, грязная в энергетике работа. Иногда в мазуте купался — чуть ли не в буквальном смысле: в бак залезаешь, чтобы его почистить, выходишь оттуда весь черный», — с улыбкой вспоминает он.

Потом перешел на должность машиниста-обходчика в котлотурбинный цех, затем стал машинистом котла. Его заметили — доверили работу уполномоченного по охране труда. Без отрыва от производства получил высшее образование, и вот уже 6 лет он несет ответственность за промышленную и пожарную безопасность на объектах ЧТС, надежность их работы.

22 года стажа работы в отрасли позволяют ему уверенно говорить о том, что «теплоэнергетика не прощает халатности и небрежного отношения к работе». При этом Павел Анатольевич с благодарностью отмечает: «Благо мне было и есть с кого брать пример. Трудолюбие, ответственность, дисциплина — всем этим я обязан отцу». Доволен им и Анатолий Иванович: «Горжусь тем, что сын продолжает мой путь».

И, безусловно, предметом гордости семьи является чувство сопричастности к большому и так необходимому городу делу — обеспечению теплом и комфортом сотен тысяч потребителей. «Это теплоэнергетика — здесь душа должна быть теплая», — говорят отец с сыном. В том, что у Зубковых она, душа, теплая, нет сомнений.

Фото пресс-службы филиала «Т Плюс»