Технику проверит Дед Мороз

В преддверии новогодних праздников Гостехнадзор Чувашии начинает традиционный профилактический рейд. Основная цель мероприятия — напомнить владельцам и водителям самоходной техники о безусловном приоритете безопасности, даже в период праздничной суеты. Инспекторы вместе с зимним волшебником проверят техническое состояние тракторов и другой спецтехники, наличие необходимых документов, а также соблюдение установленных требований безопасности при эксплуатации. До конца декабря водителям, которые добросовестно соблюдают правила эксплуатации и содержат технику в исправном состоянии, Дед Мороз вручит подарки. Вместе с тем в Гостехнадзоре республики напоминают, что праздники не отменяют важности строгого соблюдения правил технической безопасности. Кстати, в прошлом году в ходе аналогичного новогоднего рейда были вручены подарки 71 ответственному водителю.