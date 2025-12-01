Баскетболистки «ЧГУ-Атланта» отметились упорством и победой

Женская баскетбольная команда «ЧГУ-Атланта» продолжает выступление в Студенческой лиге РЖД. Очередной тур для подопечных Никиты Иванова завершился в Челябинске.

Сначала студенческий коллектив «леопардовых» сражался с грозным соперником, одним из главных фаворитов турнира «УрФУ Сима-Ленд» из Екатеринбурга. Со стартовых минут команда из Чебоксар допускала большое количество ошибок, давали соперницам бросать из опасных позиций. Баскетболистки «ЧГУ-Атланты» недостаточно остро себя проявляли на чужой половине — не хватало четкости в завершающей стадии атак. В результате к большому перерыву подопечные Никиты Иванова уступали 22:36.

В третьей четверти соперницы продолжили владеть инициативой, а наши игроки совершали много фолов. Первые очки баскетболистки «ЧГУ-Атланты» набрали лишь в середине отрезка. Отметим, что к концовке десятиминутки отставание стало совсем угрожающим. Нужно сказать, что в заключительной четверти «леопардовые» встрепенулись и сократили разрыв, но от поражения это не уберегло. «ЧГУ-Атланта» уступила 47:66.

Во второй игре коллектив из Чебоксар соперничал со сборной Челябинской области. Здесь уже складывалась совсем другая картина. В первой десятиминутке команды более двух минут не могли забросить в кольцо. Первыми отличились «леопардовые» — с дальней дистанции попала Ольга Глазкова. У хозяек паркет нашлись свои аргументы — баскетболистки из Южного Урала делали ставку на проходы и двухочковые броски. Стратегия до определенного времени приносила плоды.

Однако подопечные Никиты Иванова сделали решающий рывок во второй четверти. Особо усердствовала вышеупомянутая Ольга Глазкова, реализовавшая за пять минут четыре дальних попытки.

К старту третьей четверти команда из Чебоксар вела 13 очков. Хозяйки паркета старались вернуться в игру, прикладывали огромные усилия и даже сократили отставание, но «ЧГУ-Атланта» удержала необходимый результат и выиграла со счетом 77:71.

«Мы одержали победу, хотя итоговый счет оказался не таким уверенным, как мы рассчитывали. Были определенные моменты, в которых не удалось полностью реализовать установки тренера. Тем не менее команда старалась строго следовать плану на игру и выполнять поставленные задачи. В целом я довольна нашей игрой, впечатления исключительно положительные», — поделилась эмоциями игрок «ЧГУ-Атланты» Варвара Фандеева в комментарии пресс-службе студенческой сборной Челябинской области.

Отметим, что баскетболистка «леопардовых» Олеся Кильчевская примет участие в матче звезд АСБ.