«У нас так принято — начинать с низов»

Общаясь с персоналом теплоэлектростанций филиала Марий Эл и Чувашии «Т Плюс», каждый раз удивляюсь тому, что здесь зачастую даже рабочие — с вузовским дипломом. Впрочем, объясняется это просто: оборудование на ТЭЦ настолько сложное, что его эксплуатацию вчерашнему студенту не доверишь — сначала надо освоиться на рабочих специальностях, чтобы узнать все до мельчайших деталей, иначе просто нельзя.

Потому молодежь, пусть даже с дипломом о высшем образовании, начинает с низов. Покажут себя, так сказать, в деле, наберутся опыта — и карьерный рост не заставит ждать. Так принято в энергетике — и даже многие из тех, кто сегодня занимает высокие посты, пришли в отрасль именно через рабочие специальности. Вот и начальник котлотурбинного цеха Чебоксарской ТЭЦ-2 Александр Щекалев на своем примере доказывает правильность такого подхода.

Он окончил Московский государственный институт путей сообщения по специальности «Промышленная теплоэнергетика». В последние годы молодежь, попробовавшая прелести жизни и работы в Первопрестольной, обычно там и остается. Но в случае с Александром эта порочная практика не оправдалась. Поработал некоторое время слесарем по обслуживанию теплосетей и тепловых пунктов в Москве, но дом, говорит он, оказался милее — в 2015 году вернулся в родной Новочебоксарск. Захотел устроиться на ТЭЦ-3, но взяли на Чебоксарскую ТЭЦ-2 на вакантную рабочую должность машиниста-обходчика по турбинному оборудованию в КТЦ — «контролировал параметры работы оборудования, производил обходы с «рогаткой» в руках — это приспособление в помощь для открытия и закрытия задвижек, когда вручную не получается…»

Скоро стал машинистом паровых турбин — «теперь уже у меня в подчинении был свой обходчик». Затем ему предложили ответственную должность начальника производственно-технического отдела — он согласился. И вот шаг за шагом за десять лет дорос до начальника КТЦ. Признает, что сегодня ему здорово помогает опыт работы на предыдущих должностях. К примеру, знания, полученные в ПТО, являются хорошей подмогой в оценке оптимального режима эксплуатации оборудования возглавляемого им цеха. Впрочем, КТЦ — это, можно сказать, сердце станции, потому, не скрывает он, «говорить, что за 10 лет все узнал, нельзя — я все еще учусь, постоянно узнаю что-то новое».

Раскрыл некоторые секреты: в морозы работа станции наиболее эффективна — больше потребления гигакалорий, поэтому нагрузка турбогенераторов максимальная. Но следует помнить еще и о том, что работа на предельных температурах приводит к более быстрому износу оборудования, что, безусловно, оборачивается большими тратами на его ремонт.

«Правда ли, что самый большой расход горячей воды в городе наблюдается под Новый год и в последний день августа, когда родители после каникул отмывают детей к началу учебного года?» Отвечая на этот вопрос, Александр Александрович отметил, что подобное можно заметить каждое воскресенье: «Особенно — летом: люди возвращаются с дач… Мы это видим, подпитка теплосети горячей водой сразу увеличивается, с чем мы справляемся без проблем».

Не скрывает, что испытывает гордость за свою профессию, которая несет тепло и свет людям. В энергетику он пошел по примеру матери: «Еще маленьким часто бывал с ней на Новочебоксарской ТЭЦ-3 — тогда с этим было проще». Сомнений в правильности выбора не возникало ни разу. Кстати, на ТЭЦ-2 работает и его старшая сестра Светлана, которая устроилась на станцию еще раньше, чем Александр. Тоже инженер. Теперь уже впору говорить и о династии Щекалевых в чувашской энергетике.

