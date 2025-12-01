Подарки едут к защитникам и детям

Из Чувашии отправлена очередная партия гуманитарной помощи в прифронтовые госпитали и образовательные учреждения подшефного Бердянского округа Запорожской области. Посылки для военнослужащих включают медикаменты, предметы первой необходимости, теплую одежду и тепловые пушки, продукты, а также письма детей для поддержки бойцов. А для воспитанников и учащихся образовательных учреждений Бердянского округа подготовили свыше двух тысяч новогодних подарков. «Сейчас, в преддверии праздников, особенно важно демонстрировать наше единство и решимость. Именно в этом — наша общая сила», — прокомментировал благотворительную акцию Глава республики Олег Николаев.