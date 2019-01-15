Поэты большие и маленькие

История республики на страницах «СЧ»

50 лет назад — 14 ноября 1969 года

Чувашия отмечает 70-летие со дня рождения Михаила Сеспеля, основоположника чувашской советской литературы. Читательница А. Орленко вспоминает свою встречу с поэтом зимой 1921 года в обкоме комсомола Чебоксар.

«В то время мы все непрестанно помышляли об учебе и, собираясь вместе, только и толковали об этом. <…>

Вася говорит:

— Скоро молодежь в Чебоксарах в институтах будет учиться.

— В Чебоксарах институт?! Это фантазия! Рабфак еще никак не откроем.

Миша задумчиво посмотрел на меня и очень серьезно сказал:

— Будут в Чебоксарах институты. И жизнь будет совсем иной. Земля чувашская будет растить тучные хлеба. Заводские гудки будут тебя будить по утрам. Ты вот жалуешься, что театр в мочальном сарае, что артисты замерзают, зрители в тулупах сидят. Новый театр будет, как дворец! А ты кончишь институт, будешь директором гимназии, куда тебя раньше не приняли как чувашку. Разве не за такую жизнь работаем и боремся?»

Рисунок художника П. Чичканова

60 лет назад — 11 ноября 1959 года

В Алатыре гостила группа туристов — студентов географического факультета Мордовского государственного университета. Они совершали пеший поход по местам, где в годы гражданской войны формировалась легендарная «железная» дивизия Гая.

«В Алатыре формировался один из отрядов дивизии Гая, его бойцами в основном были алатырцы и крестьяне соседних районов. В Алатыре студенты встречались с ветеранами «железной» дивизии Сергеем Павловичем Антоновым и Иваном Алексеевичем Лавровым. Их рассказы и воспоминания будут приобщены к другим документам, связанным с одной из ярких страниц гражданской войны — историей побед легендарной дивизии Гая.

Ю. Персов. (Наш соб. корр.)».

40 лет назад — 17 ноября 1979 года

Центральная библиотека немецкого города Веймара получила подарок из Чувашии. Туда отправлена переведенная на чувашский язык трагедия Гете «Фауст». В этой библиотеке находится примечательная книжная коллекция — Фаустиана, которая насчитывает свыше 20 тысяч томов.

«На днях Н.А. Андреев-Урхи, подготовивший перевод шедевра мировой литературы, получил из Веймара письмо, в котором директор библиотеки доктор Хеннинг благодарит нашего земляка за проделанную сложнейшую работу. Известно, что это поэтическое и философское произведение Гете признается почти невозможным для перевода на другие языки в силу трудностей в сохранении точного смысла афоризмов, не допускающих отклонения. <…>

Радуясь успеху 88-летнего Наума Андреевича, нам хотелось бы отметить, что он овладел немецким языком еще в юности и в течение 50 лет упорно трудился над переводом «Фауста» на чувашский язык.

В. Иванов,

зав. кафедрой иностранных языков Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова».

30 лет назад — 11 ноября 1989 года

В Новочебоксарске начинается строительство нового храма. Об этом сообщил по телефону корреспонденту О. Резюковой протоиерей Илия Карлинов и пригласил ее на освящение первой сваи.

« — Вот так будет выглядеть наш собор, — протягивает он мне эскиз. — Нравится? Вместе с Анатолием Борисовичем Орешниковым из кооператива «Архитектурное бюро» мы долго искали подходящие варианты, никак не могли прийти к единому мнению. Были даже предложения строить храм, так сказать, в современном стиле, но я их сразу отверг. Остановились вот на таком соборе с тремя престолами с колокольней в 43 метра высотой. <…>

— Сколько же будет стоить строительство храма?

— В проектной смете указана сумма 500 тысяч рублей, но, я думаю, потребуется чуть ли не в два раза больше.

— И у вас уже есть эти деньги?

— Господь с вами, откуда? — замахал на меня руками батюшка. — Наша церковь действует с нынешней весны. За это время удалось накопить 100 тысяч рублей. <…>

Позже я узнала, что сам Илья Николаевич получает зарплату через месяц, жертвуя таким образом в пользу строящегося храма и свои деньги. <…>

Отчитав молитву, отец Илия взял в руки кропило (кисть, чем-то похожую на малярную), опустил в чан со святой водой и крест-накрест окропил ею сваю со всех сторон. Строители, стоявшие поодаль, с интересом наблюдали за священнодействием.

Когда сваю поставили «на попа» и по ней в первый раз ударил механический молот, земля под ногами задрожала, а старушки рядом со мной заплакали.

— Ну вот и дождались, — причитала одна из моих новых знакомых

А. Михайлова, казначей церкви. — Знать, ноги наши не зря ходили — наши труды увенчались успехом».

На снимке: так будет выглядеть собор святого князя Владимира в Новочебоксарске. Фото А. Захарова и Б. Иванова