Две улицы Ядрина меняют свой облик

Новые формы красоты и комфорта

Перевоплощение стало возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодня здесь идет активный монтаж малых архитектурных форм.

Напомним, что Ядрин вошел в число победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с проектом «Ядринский торг: переосмысливая повседневность». Он получил федеральную субсидию в размере 70,9 млн рублей. На днях заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ — главный архитектор Чувашии Павел Корнилов встретился с представителями администрации Ядринского округа, а также подрядной организации, чтобы обсудить текущие вопросы и проверить ход работ на объекте.

Здесь все меняется на глазах. Установлены уличные подвесные лавочки-качели, расставлены удобные новые скамейки, завершается монтаж выставочных стендов. Узнать время теперь можно по часам на опоре, которые заняли свое место перед рыночной площадью, сформированной этим же проектом. Здесь также идет работа по монтажу многофункционального навеса для торговли.

Одновременно с этим на пересечении улиц Садовая и Некрасова продолжается устройство сквера. Уже смонтированы столбы с подвесной гирляндой освещения, завершается установка перголы. На обеих улицах новые фонари обеспечивают качественное освещение, а для безопасности установлены камеры видеонаблюдения.

«Главная ценность этого проекта в том, что город получил новые качественные улицы с четким зонированием, разделением транспортной и пешеходной улицы, новым освещением и оборудованием», — прокомментировал Павел Корнилов.

Андрей Рублев