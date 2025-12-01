Посетить бассейны и катки в эту субботу можно бесплатно

В субботу, 20 декабря, в Чувашии состоится заключительный День здоровья и спорта в 2025 году. Тысячи поклонников активного образа жизни смогут воспользоваться услугами республиканских и муниципальных спортивных учреждений на безвозмездной основе. Любители физкультуры посетят бассейны, катки, тренажерные и фитнес-залы, стадионы — всего более 4,6 тыс. объектов. Также запланированы мастер-классы и соревнования по различным видам спорта. Полную информацию о программе мероприятий узнавайте на сайтах или в социальных сетях физкультурно-оздоровительных комплексов и организаций.