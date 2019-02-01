Лидер золотой сотни

Научно-производственное предприятие «Спектр» стало лауреатом конкурса «100 лучших товаров России», представив термостойкую антикоррозийную эмаль торговой марки «Certa», не имеющую даже близких аналогов по качеству.

Программа дает возможность широко заявить о себе и подтверждает доверие потребителей и заказчиков, а также стимулирует внедрение инновационных технологий и расширение масштабов производства. Конкурс показывает, что наши производители умеют работать и добиваться успехов, их продукция узнаваема, востребована и соответствует современным требованиям к качеству и безопасности. Благодаря работе трудовых коллективов формируется значительный вклад в экономику и общественную жизнь региона.

Народное признание

Быть лучшим и узнаваемым на рынке — одна из главных целей любого предпринимателя. А для того, чтобы определить, достигнута ли цель, предприятие приняло участие в конкурсе, который ежегодно проводится при поддержке Минпромторга России.

Заявка на участие говорит о том, что «Спектр» полностью соблюдает стандарты производства и готов к тому, чтобы уникальный продукт был признан лучшим среди представленных в конкурсе.

— Участие в программе «100 лучших товаров России» для нас было значимым. Наш продукт получил признание экспертов на федеральном уровне. Их отзывы для нас также значимы, как и мнение потребителей, чьи ожидания мы всегда стараемся оправдать, осуществляя своевременные поставки продукции стабильно высокого качества в необходимом объеме, — комментирует генеральный директор ООО «НПП «Спектр» Сергей Михеев. — Конечно, это заслуга коллектива предприятия, занимающегося разработкой и усовершенствованием эмали на протяжении почти 20 лет и результат совместной работы с Центром экспортной поддержки Чувашской Республики.

Награда от Главы Чувашии Михаила Игнатьева за победу в региональном этапе конкурса в номинации «Промышленная продукция» подтверждает факт, что «Спектр» справляется с задачей соблюдения уровня качества продукции в условиях сложившейся перенасыщенности рынка лакокрасочной продукцией.

Безусловный флагман

Невероятное множество сфер применения эмали впечатляет. Такие качества, как высокая термостойкость продукта, стойкость к кислотам и щелочам, возможность нанесения при минусовых температурах, удовлетворят даже самых требовательных клиентов.

— Накануне юбилея «Спектра» мы показали почти совершенный продукт: эмаль «Certa» отвечает всем требованиям конечного потребителя. Антикоррозионная защита при температуре до 1000°С была бы невозможна в условиях экономии на сырье, — говорит начальник лаборатории предприятия Наталья Бочкарева. — Именно поэтому наша эмаль будет с гордостью носить золотой знак «100 лучших товаров России», который в очередной раз подтверждает ее непревзойденное качество.

Александр Клейман

Фото Валерия Бакланова: Для всего коллектива «Спектра» и для его генерального директора победа на российском конкурсе очень значима.