«Чебоксары» взяли реванш у саратовского «Кристалла»

Хоккеисты «Чебоксар» успешно провели последние домашние матчи года в рамках первенства Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). На своем льду наша команда успешно сыграла с саратовским «Кристаллом», одержав победы во всех трех встречах.

Особняком стоит первый матч, прошедший 12 декабря. Интересно представить эмоции человека, по тем или иным причинам пришедшего на «Чебоксары Арену» только к началу третьего периода. К тому моменту «богатыри» вели уже со счетом 8:0, а вот в третьей двадцатиминутке не состоялось ни одного гола.

Итоговый счет — 8:0 (3:0, 5:0, 0:0) в пользу «Чебоксар».

Все восемь шайб забросили разные игроки, что говорит о высоком атакующем потенциале нашей команды: Александр Бирюков, Иван Красноперов, Егор Парфенов, Сергей Иванов, Николай Патрушев, Максим Приступлюк, Павел Никулин, Антон Горбенко. Изначально ворота «Чебоксар» защищал Станислав Жучин. Он отразил 19 бросков, а за шесть минут до окончания матча (при счете 8:0 вряд ли кто допускал мысль, что соперник отыграется и переведет матч в овертайм) уступил место Егору Литвинцеву. На его долю пришелся только один бросок «Кристалла», его Егор отразил.

В субботу и воскресенье «Кристаллу» удалось оказать чебоксарцам достойное сопротивление, а интрига держалась до последних мгновений третьих периодов.

14 декабря «Чебоксары» выиграли со счетом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1). В составе нашей команды отличились Антон Горбенко, Кирилл Кокшин, Николай Патрушев и Станислав Цицаров (в пустые ворота). Наши ворота в этом матче защищал Станислав Жучин.

15 декабря «богатыри» вновь победили со счетом 4:2 (1:1, 2:0, 1:1), но на этот раз побывали в роли догоняющих. Шайбы в ворота «Кристалла» забросили Сергей Иванов, Максим Приступлюк, Николай Патрушев и (в пустые ворота) Павел Никулин. Ворота «Чебоксар» в этот день защищал Егор Литвинцев.

С этим же соперником, но в гостях, «Чебоксары» играли в предыдущем туре первенства и уступили в двух матчах из трех. Таким образом, наша команда сейчас взяла полноценный реванш.

«Отрадно, что ребята сделали выводы после игр в Саратове. Мы доказали, что на сегодняшний день сильнее команды из Саратова. В выездных матчах нам не хватило игровой дисциплины, было много необязательных удалений. В домашних играх сыграли дисциплинированно. Думаю, эти игры нашим болельщикам понравились, получились зрелищными», — сказал, комментируя домашние матчи против «Кристалла», главный тренер «Чебоксар» Александр Протапович. Его слова приводит пресс-служба ВХЛ.

«Но если заглядывать вперед, то к играм плей-офф есть над чем поработать», — добавил Протапович.

Теперь «Чебоксары» занимают второе место в турнирной таблице. В 21 матче команда набрала 31 очко и на два балла отстает от барнаульского «Динамо-Алтая».

Завершает программу года (но не всего чемпионата) команда Протаповича в Кургане матчами против местного «Юниора» 21, 22 и 24 декабря.

Фото sun9-52.userapi.com: На родном льду на радость болельщикам чебоксарские хоккеисты сыграли слаженно и дисциплинированно.