В Чебоксарах новая акция — «Тест по истории Отечества»

Она приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проводится в целях исторического просвещения, патриотического воспитания граждан России и соотечественников, проживающих за рубежом.

Тестирование проходит в рамках проекта «Каждый день горжусь Россией», который с 2015 года реализуют Молодежные парламенты при Государственной Думе России и законодательных (представительных) органах власти регионов страны. За прошедшие годы к участию в таких акциях удалось привлечь уже свыше 3,5 млн человек из более чем 42 стран мира.

Главной республиканской площадкой проведения акции является Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова (г. Чебоксары, улица Университетская, д. 38, 2 корпус, ауд. II-05). Начало акции в 11.00. Но пройти тест можно и онлайн — на сайте проекта «Каждый день горжусь Россией!» до 24.00 13 декабря.