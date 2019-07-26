Пожарным дважды за день пришлось тушить мусоропроводы

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

11 декабря спасатели Новочебоксарска ликвидировали пожар в доме № 70 по улице 10-й Пятилетки. Сообщение о возгорании поступило на пульт «01» около 11 часов. Огонь охватил мусоропровод во втором подъезде. Пламя сбили спустя пять минут.

А через пять часов аналогичный случай произошел в Чебоксарах, в доме № 36 по улице Хузангая. Причины обоих пожаров выясняются, сообщают в пресс-службе Управления МЧС по Чувашии.

Кроме того, на этой неделе пожарные спасли от огня частный дом в селе Моргауши. Его хозяин едва не лишился крыши над головой по вине неосторожного родственника, решившего сжечь остатки соломы во дворе рядом с домом.

Опубликовано: 13 декабря 2019 г.


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