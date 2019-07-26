Нетрезвый житель Новочебоксарска угрожал прохожим пистолетом

Только спросил?

Субботним декабрьским вечером жительница Новочебоксарска шла с маленькой дочкой из магазина, когда на аллее, в двух метрах от себя, увидела мужчину с пистолетом в руках. Направив на нее оружие, тот спросил: «Деньги есть?» Схватив ребенка, женщина побежала домой, откуда позвонила в полицию.

— Мы полностью перекрыли весь район, — рассказывает Владимир Бочкарев, начальник отдела уголовного розыска ОМВД России по городу Новочебоксарску. — Установили свидетелей, которые сообщили нам о нетрезвых хулиганах, незадолго до происшествия стрелявших из пистолета по плафонам уличного освещения.

Превратить бульвар Зеленый в улицу разбитых фонарей неизвестным не удалось, но после нападения на женщину с ребенком их искала вся новочебоксарская полиция. Первый наряд подъехал буквально через полминуты после того, как нападавший скрылся в сторону одного из ближайших домов, а его приятель перезаряжал пистолет прямо возле установленных здесь видеокамер аппаратного комплекса «Безопасный город». Уже в одиннадцать вечера оперативники доставили в отделение основного подозреваемого, а в два часа ночи — хозяина пистолета. Оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения.

— Я не угрожал пистолетом, — оправдывался напугавший маму с ребенком новочебоксарец. — В шутку спросил деньги. Потом крикнул ей: «Извините, пожалуйста», но она уже не оглянулась…

По словам потерпевшей, незнакомец с пистолетом действительно что-то бормотал ей в след, но в такой ситуации она, конечно же, была не в состоянии вслушиваться — сильно испугалась за себя и за ребенка.

Но чем бы ни руководствовался 33-летний новочебоксарец, который воспользовался купленным буквально накануне пневматическим пистолетом друга, и как бы сейчас ни оправдывался, ответить ему предстоит за разбой. Именно по такой статье уголовного кодекса возбуждено в настоящее время дело. Как пояснила следователь ОМВД России по городу Новочебоксарску Кристина Табакова, задержанному грозит до 10 лет лишения свободы, так как преступление подпадает под категорию тяжких и особо тяжких.

На вопрос стражей порядка о роде занятий, безработный горожанин, ранее, кстати, не привлекавшийся к уголовной ответственности, ответил коротко: «Пью!» Однако теперь (правда, не по своей воле) ранее не судимый мужчина вынужден вести трезвый образ жизни. Следователи вышли с ходатайством об аресте подозреваемого на время расследования уголовного дела. Суд это решение поддержал.

Фото ОМВД России по городу Новочебоксарску: За вопрос про деньги с оружием в руках новочебоксарцу грозит небо в клеточку.