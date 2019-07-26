Увлеченный высотой: Николай Гаврилов

В гостях у жителей села Дубровного побывал генерал-лейтенант авиации, Герой России, почетный гражданин Чувашской Республики Николай Гаврилов.

За плечами офицера в отставке Николая Гаврилова — множество боевых вылетов в Афганистане и полетов в горячие точки с Президентом России Владимиром Путиным. В ноябре генерал-лейтенант авиации, в прошлом начальник управления авиации ФСБ РФ, Герой России, почетный гражданин Чувашской Республики приехал в гости к жителям села Дубровного Ярковского района по инициативе землячки, уроженки Чувашии, тюменской поэтессы Марии Байкаловой. Жители села тепло и радушно встретили Николая Гаврилова в местном центре культуры и досуга.

Николай Федорович — выпускник Сызранского высшего военного авиационного училища.

С 1979 по 1987 год участвовал в боевых действиях в Афганистане, совершив за это время более двух тысяч боевых вылетов. С 1999 по 2010 год проходил службу в авиации ФСБ России, обеспечивая работу антитеррористических групп «Альфа» и «Вымпел».

Управление авиации появилось в структуре Федеральной службы безопасности в конце 1999 года. В то время бойцам спецподразделений часто приходилось выезжать в командировки в «конфликтные точки», при этом попасть в некоторые из «горячих» регионов без авиации было просто невозможно.

— Случались порой инциденты, когда ребята из «Альфы» вынуждены были с билетами и оружием проситься на гражданские самолеты, — вспоминает Николай Гаврилов. — Именно поэтому в те времена, когда повсюду велась борьба с терроризмом, и возникла авиация ФСБ.

Николай Федорович стал руководителем нового подразделения силового ведомства. Имея на вооружении различную спецтехнику, авиация ФСБ могла проводить разведку и выполнять специальные задачи государства. Со временем стали развиваться технологии беспилотных летательных аппаратов, несущих на себе спецоборудование: они могли видеть, слышать, добывать информацию, спасать.

Только с пилотом Гавриловым и только на вертолетах из отрядов его управления Президент России Владимир Путин 14 раз летал во время чеченской войны на Кавказ. В то время на южных рубежах России действовало множество террористических группировок, на вооружении которых имелись различные виды вооружения, включая ракеты класса «земля-воздух». Именно авиация ФСБ России наряду с военными частями оказалась наиболее приспособленной к работе в столь непростых условиях. Поэтому ответственные и важные задачи по транспортировке руководства страны были возложены на отряд Николая Гаврилова, который с честью справился с ними — за все время ни один полет не был отложен из-за погоды или опасной обстановки.

Указом Президента РФ от 14 января 2002 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, полковнику Николаю Гаврилову присвоено звание Героя Российской Федерации. Во время встречи жители села Дубровное не раз интересовались подробностями получения высшей государственной награды.

— В нашей жизни всегда есть место подвигу, — ответил собравшимся в зале Николай Федорович. — При этом каждый шаг должен быть продуман. Мы выполняем профессиональный долг не за награды. Так получилось, что, окончив военное училище и освоив военный вертолет, тактику, я участвовал и в событиях в Афганистане, и в конфликтах внутри нашей страны. Безусловно, эта деятельность была сопряжена с риском для жизни. Мои товарищи получали боевые награды за многие операции и выполненные задачи. Я не стоял в стороне от них, в большинстве случаев руководил и принимал решения. Далеко не всегда они были стандартными — во многом от этого зависел успех той или иной операции. Поэтому со временем высокие награды появились и на моей груди.

В 2010 году генерал-лейтенант Гаврилов вышел в отставку с должности начальника управления авиации Федеральной службы безопасности РФ. Но небу не изменил — продолжает работать в авиакомпании Utair.

Его малая родина, Чувашия, гордится человеком, множество раз летавшим в горячие точки и выполнявшим особые задания первых лиц государства. Не забывает ее и он, занимаясь патриотическим воспитанием молодежи.

— Сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, когда стало больше свободного времени, провожу в Чувашии всероссийские мастерские турниры по вольной борьбе, — рассказывает Николай Гаврилов. — Со всех уголков России к нам приезжают лучшие борцы, признанные мастера спорта. Нам нужна правильная, здоровая смена. Вольная борьба для защитников Отечества — прикладной вид спорта. Считаю, что занятие ею пригодится на протяжении всей жизни.

А еще Николай Федорович устанавливает в Чувашии памятники, давая вторую жизнь списанной авиатехнике. Один из них — самолет Л-29, стоящий в центре города Ядрина, посвящен Герою Советского Союза, летчику-штурмовику Федоту Орлову. Другой — «Вертолет на посадке» — установлен в честь Героя России Леонида Константинова, погибшего в Ингушетии. Выполняя полет с депутатами Госдумы, руководителями российских ведомств, пилот в результате обстрела получил шесть ранений, одно из них — в сердце. Несмотря на это, сумел приземлиться. В результате спас боевую машину, экипаж и пассажиров. По пути в госпиталь отважный летчик скончался.

Подобных памятников Николай Гаврилов установил уже тринадцать.

— Долг каждого россиянина, по моему мнению, улучшать жизнь в нашей стране, вкладываться в будущее наших детей, — сказал Герой России в завершение. — Думаю, каждый из нас хочет, чтобы его старость была спокойной. Но такой она станет лишь тогда, когда наша молодежь будет патриотически настроенной, сильной и любящей Родину.

Юлия Текутьева Сетевое издание «Интернет-газета «Тюменская область сегодня»

Фото tumentoday.ru: Николая Гаврилова радушно встретили жители Ярковского района.