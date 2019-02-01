Перед судом предстанет бывший главврач наркодиспансера

Реагенты подвели под статью

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного врача Республиканского наркологического диспансера, который обвиняется в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

По версии следствия, в декабре 2014 года он, действуя в интересах своего знакомого — учредителя и фактического руководителя одной из коммерческих организаций, обеспечил заключение с ней контракта на поставку в течение 60 календарных дней реагентов на сумму более 1 миллиона 200 тысяч рублей. С того момента по апрель 2015 года контрагент поставил часть продукции на сумму чуть более 200 тысяч рублей.

Однако уже в декабре 2014-го обвиняемый, представив в бухгалтерию фиктивные документы об исполнении поставщиком обязательств в полном объеме, обеспечил перечисление на его счет 1 миллиона 100 тысяч рублей. В дальнейшем, вплоть до декабря 2017 года, он не вел в отношении указанной фирмы никакой претензионной работы, не принял мер к расторжению контракта и включению этой организации в реестр недобросовестных поставщиков.

Также в течение трехлетнего срока исковой давности главврач не принял мер для обращения в суд. Вместо этого, чтобы освободить контрагента от уплаты неустойки, фигурант дела в марте прошлого года подписал с поставщиком дополнительное соглашение, незаконно продлив срок исполнения контракта на несколько месяцев. Но и он не был исполнен. В итоге республиканскому бюджету причинен ущерб на сумму около 900 тысяч рублей, а с поставщика не взысканы пени за просрочку исполнения обязательств по контракту на сумму более 360 тысяч рублей.

Кроме того, в апреле — июне 2017 года главврач, зная, что в наркодиспансере достаточно реагентов другого вида, обеспечил заключение контракта на их дополнительную поставку с еще одной фирмой, в интересах которой он действовал. Хотя, как уже сказано, такой необходимости не было. Между тем фигурант дела понимал, что с учетом потребностей диспансера возникнет переизбыток реагентов, а срок их годности истечет до того как медицинские изделия будут израсходованы.

Чтобы скрыть реальное количество оставшихся неизрасходованных реагентов с истекшим сроком годности, главный врач, по версии следствия, распорядился занизить их количество в отчетных документах, но при этом завысить количество использованных в деятельности учреждения препаратов. В результате этих противоправных действий бюджету республики и наркодиспансеру был причинен ущерб на общую сумму более 6 миллионов рублей.

По ходатайству следователя судом наложен арест на имущество фигуранта дела на общую сумму свыше 2 миллионов 400 тысяч рублей: доли в праве собственности на квартиру и земельный участок, а также деньги на трех банковских счетах. В рамках уголовного дела Республиканским наркологическим диспансером и Министерством финансов Чувашии к обвиняемому предъявлены гражданские иски на общую сумму более 6 миллионов 900 тысяч рублей. Факты противоправной деятельности обвиняемого выявлены в результате взаимодействия следователей СУ СКР по Чувашии, сотрудников прокуратуры и регионального управления ФСБ России. Дело будет рассматривать Московский районный суд.