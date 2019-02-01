Рок-музыкант подозревается в мошенничествах со спортивными ставками

Песни у людей разные…

За время, прошедшее со дня образования отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике были задержаны сотни разных аферистов, каждый из которых в некотором роде творческая личность. Но рок-исполнители на мошенничествах ранее как-то не попадались.

Судя по строчкам песни из репертуара столичного музыканта, «он верил людям». И люди тоже верили ему. Злоумышленник создал страницу в Интернете, где обещал выигрыши в ставках на спорт. Двое чебоксарцев решили, что интернет-специалисту известны исходы спортивных встреч, и перечислили ему в общей сложности более 80 тыс.рублей.

На самом деле москвич был человеком, далеким от спорта, но импровизатором оказался блестящим: в ходе переписки с игроками предоставлял им поддельные скриншоты о якобы выигранных крупных суммах. Но стоило жертвам сделать переводы, «тайный советник» сообщал о проигрыше и резко обрывал виртуальное общение.

Игры закончились, когда на пороге съемной квартиры музыканта появились оперативники, чего тот никак не ожидал и очень испугался. По всей видимости, мошенник рассчитывал, что потерпевшие не станут обращаться в полицию, ведь ставки на спорт — это та же лотерея с выигрышами и проигрышами.

Одного из пострадавших сотрудники УУР МВД по Чувашии действительно разыскали сами — чебоксарец не надеялся вернуть свои деньги, поэтому никому не рассказал о случившемся. Но задержанный, чтобы на время расследования уголовного дела остаться на свободе, сразу же возместил ущерб в полном объеме, хотя, как признался сыщикам, ему потерпевших совсем не жалко.

С тем музыкант отбыл обратно в столицу покорять клубы, дав не только подписку о надлежащем поведении, но и автограф оперативникам, среди которых оказались поклонники его творчества.

Фото УУР МВД по Чувашии: «А теперь проигрыш!» — сообщал рок-музыкант и исчезал с деньгами доверчивых чебоксарцев, надеявшихся с его помощью выиграть на ставках.