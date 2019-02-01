Сотрудник колонии посидит… в колонии

В Цивильске сотрудник исправительной колонии признан виновным в совершении коррупционных преступлений.

Как установлено следствием и судом, в 2016-2018 годах сотрудник ИК № 9 незаконно пронес на территорию колонии 27 мобильных телефонов и один карт-ридер, передав их двум осужденным. За это он получил деньги на общую сумму 110 тысяч рублей. Фигуранту дела вменялось превышение должностных полномочий и получение взятки (шесть эпизодов).

Суд приговорил 28-летнего сотрудника к полутора годам колонии общего режима и к штрафу в размере 525 тысяч рублей. Кроме того, он на три года лишен права занимать должности в системе исполнения наказаний. Факты проноса запрещенных предметов и получения взяток выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СКР по Чувашии и сотрудников регионального УФСБ. Приговор суда еще не вступил в законную силу.