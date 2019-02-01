Требуется учитель!

Целевое обучение — один из способов решения кадрового голода

Проблема дефицита учителей в школах не нова, ее часто обсуждают на совещаниях самых разных уровней, пытаются отладить механизм, который помог бы ее решить. И, надо сказать, небезуспешно. Если взглянуть на цифры, то изменения видны невооруженным глазом.

В прошлом году пришедших в школу молодых учителей было 6,7%, а в этом уже 17,4%. И хотя средний возраст педагогического состава 46 лет, дело с мертвой точки сдвинулось. Так, в школах Чебоксарского, Моргаушского районов и города Шумерли год назад на 1 сентября оставалось 20 вакансий, а в этом уже только 13.

Собственно, вакансии есть во многих школах, другое дело, что к началу учебного года их «закрывают» уже работающие учителя, которые берут на себя дополнительную нагрузку. Но надо бы разгрузить педагогов от слишком большого количества часов, особенно в сельских школах. Для этого есть несколько путей, один из которых — принятие программы «Земский учитель», по примеру уже работающей в здравоохранении, — «Земский врач».

О кадровой политике в школах речь шла на встрече Главы республики Михаила Игнатьева со студентами Чувашского педуниверситета имени И.Я. Яковлева и его преподавательским составом, а также организаторами образования столицы республики и ее районов. Круглый стол «Совершенствование системы целевого обучения — путь к развитию кадрового потенциала Чувашской Республики» начался с небольшого вступительного слова ректора университета Владимира Иванова. Журналисты ждали бодрого рапорта о достижениях, но Владимир Николаевич очень честно описал происходящее в системе.

Успехи, несомненно, есть: каждый пятый студент университета приехал на учебу из-за пределов Чувашии. Теоретические знания будущие педагоги получают основательные, однако практическим навыкам молодым специалистам приходится обучаться уже в «полевых» условиях. Лаборатории и аудитории вуза требуют серьезного переоснащения, молодые учителя, попадая в школу, не умеют, например, работать с электронным дневником, оборудование школ ставит их в тупик именно потому, что средние учебные заведения сейчас оснащены очень хорошо. Переоснащение педуниверситета нужно делать, не откладывая в долгий ящик.

Что касается желания студентов работать по специальности, то, по мнению ректора, подготовка целевиков должна снизить кадровый голод в школах республики. Школы заключают договоры со студентами, которые будут в них работать по окончании университета, выплачивают дополнительную стипендию в размере одной тысячи рублей. Плюс к этому они получают подъемные в размере 10 окладов, когда отработают оговоренное в соглашении время.

Цифра: 70% выпускников педагогических вузов и колледжей остаются работать в школе

Студентка Оксана Салмина уже получила приглашение от директора школы в Батыревском районе и собирается ехать туда работать. Она считает, что нужно непременно решить проблему жилья для тех молодых специалистов, кто захочет учительствовать не в своем районе, где нет родителей, у которых можно жить какое-то время. Оплачивать съем жилья на зарплату педагога довольно сложно.

Директор чебоксарской гимназии № 5 Инна Исаева предложила заложить механизм страховки для тех молодых людей, которые по каким-то причинам не приживутся в новом коллективе, чтобы не нужно было возвращать деньги, которые им выплачивались в виде дополнительной стипендии, а можно было просто перейти в другую сельскую школу, если там есть вакансии.

Дело в том, что, по мнению опытного директора, школьный коллектив — очень тонкий и сложный организм. Он состоит не только из собственно учительского коллектива и администрации, учеников, но еще и родительского сообщества. И сбой в налаживании контактов у молодого педагога может случиться на любом из уровней. Чтобы человек не ушел из профессии при первых неудачах, а такое случается, нужно его подстраховать. Кроме того, необходимо наладить наставничество, выплачивать опытным учителям стипендию, чтобы они могли уступить часть часов молодым педагогам. В таком случае старшее поколение будет заинтересовано в передаче опыта, а молодой специалист получит мощную поддержку.

Кстати Надо сказать, что ребята, выбравшие себе стезю учителя, востребованы. Им не грозит безработица. Нередко они успевают трудоустроиться еще на студенческой скамье. Так, сейчас в школах проходит практику 280 студентов, 10 из них уже получили приглашение на работу.

Начальник довузовской подготовки и трудоустройства выпускников педуниверситета Александр Смирнов поддержал Инну Исаеву в части наставничества. Дело в том, что, по его исследованиям, у родителей очень жесткие требования к педагогическому составу и уровню его подготовки. Они хотят, чтобы у их детей преподавали сильные специалисты, а не какие-нибудь практиканты или молодые учителя. Но ведь так не бывает: учителю приходится набирать свой опыт, прежде чем он станет заслуженным. Его беспокоит, что уровень школьных знаний у целевиков стал значительно ниже, чем у бюджетников. А ведь совсем недавно они различались на десятые доли. И на этот момент тоже надо обратить внимание.

Поделился своей болью о школах малых городов глава администрации города Канаша Виталий Михайлов. С одной стороны, нужно заботиться о том, чтобы лучшие выпускники школ становились лучшими студентами вуза, а потом возвращались профессионалами в родной город. Но ведь на деле все не так: лучшие ученики уезжают из Канаша. Причем уезжают даже не в Чебоксары, а в Москву. И несмотря на то что в городе готовят учителей в педагогическом колледже, их периодически не хватает.

Тут не выдержал исполняющий обязанности председателя Госсовета Чувашии — председатель Комитета по бюджету, финансам и налогам Юрий Кислов. Начал он с того, что считает работу учителя призванием, человек должен заниматься этой деятельностью, потому что имеет возможность реализоваться. И тогда он не будет думать о зарплате в 50 тысяч рублей, о чем сейчас беспочвенно мечтают студенты.

Юрий Михайлович признался, что сам хотел быть строителем, но строительного факультета в ту пору в Чувашии не было, поэтому позволил отцу уговорить себя поступать в пединститут. Он отработал учителем, как и полагается молодому специалисту, а потом ушел из школы. Вот и теперь он думает, как бы не вышло так с целевым обучением студентов. Договорятся с директором школы, заключат договор, получат высшее образование, а через какое-то время уйдут в другую отрасль. Юрий Михайлович предложил всех обучать бесплатно, но после окончания вуза пусть молодые специалисты отработают необходимое время там, где Родине нужны. Тогда они будут думать, как реализоваться в профессии, а не о деньгах.

Учитель истории чебоксарской школы № 45 Александр Григорьев приехал в Чебоксары семь лет назад с Севера. Вернись он назад, его зарплата была бы намного больше, чем здесь. Но Александр прикипел к городу, встретил свою любовь, а теперь еще и школа не отпускает. Ему очень нравится преподавать свой предмет. За три года, что он работает в школе, молодой человек освоился и получил приличный, как он считает, опыт.

Александр попросил министра образования Сергея Кудряшова и начальника управления образования администрации Чебоксар Дмитрия Захарова помочь молодым учителям адаптироваться в школе и не назначать их на этом этапе классными руководителями. Дело в том, что в педуниверситете дают прекрасную теоретическую базу, но как быть классным руководителем — не учат. Первый год очень сложный, вчерашнему студенту приходится очень многому учиться на практике, и классное руководство в это время лишает его последних сил, а иногда и подрывает веру в себя.

В конце «круглого стола» Глава республики Михаил Игнатьев всех поблагодарил за креативный подход к решению вопросов, заверил, что деньги в образование будут вкладываться и дальше, и поинтересовался, на сколько процентов укомплектована новая школа в «Новом городе». Начальник управления образования Дмитрий Захаров сообщил, что треть специалистов уже подобрана, а к учебному году школа будет укомплектована полностью.

Фото cap.ru: «Про глагол и про тире, и про дождик на дворе», и еще про многие премудрости детям рассказывает учитель, а техника — это только его помощник.