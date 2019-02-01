Россельхозбанк провел семинар на тему развития молодежного предпринимательства в Чувашии

Филиал Россельхозбанка организовал для учащихся Чувашской государственной сельскохозяйственной академии семинар с участием своих клиентов – молодых представителей малого и среднего бизнеса. Мероприятие было ориентировано на учащихся, заинтересованных в долгосрочном развитии своей карьеры и начале предпринимательской деятельности. Об опыте ведения бизнеса на селе ребятам рассказали заместитель главы крестьянского фермерского хозяйства «ЭнежЪ» Иван Семенов и совладелица частного птицеводческого предприятия Ксения Сумкова.

Предприниматели подробно рассказали студентам о том, с чего начинался и как строился их бизнес. Общение сопровождалось рекомендациями по рациональному ведению хозяйства и ответами на вопросы слушателей. Получила свое освещение и тема финансов. «Без мер государственной поддержки и помощи Россельхозбанка мы не смогли бы развиваться столь быстрыми темпами, – отметил в своем выступлении Иван Семенов. – Например, благодаря современному овощехранилищу, построенному в значительной степени на кредитные средства, мы смогли удлинить сроки реализации продукции, продавать ее по более выгодным ценам, существенно нарастить объемы производства».

«Развитие молодежного предпринимательства – одно из важных направлений государственной политики, – говорит директор Чувашского филиала Ирина Письменская. – РСХБ – банк, активно кредитующий малый и средний бизнес, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше молодых людей взяли на себя ответственность за будущее экономики региона. Уже сегодня они должны понимать, какие ресурсы необходимы, чтобы начать свое дело в сфере АПК. Мы не ждем быстрой отдачи от таких мероприятий: это работа на перспективу и наша социальная ответственность».

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.