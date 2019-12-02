Сегодня — Международный день добровольца

Уважаемые волонтеры Чувашской Республики!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Международным днем добровольца!
Этот праздник близок всем неравнодушным людям, стремящимся приносить пользу государству и обществу.
Забота о ближнем, готовность прийти на помощь — характерные черты нашего народа. Сегодня в добровольческом движении принимают участие миллионы граждан России самых разных возрастов. Волонтеры трудятся в медицинских и социальных учреждениях, помогают в проведении крупных мероприятий, защищают природу, вносят неоценимый вклад в сохранение отечественного культурного наследия.
В Чувашской Республике зарегистрировано 7 добровольческих объединений школьников и студентов. Радует, что их ряды активно пополняют люди среднего и пожилого возраста, так называемые «серебряные» волонтеры.
Выражаю признательность всем добровольцам за бескорыстие, милосердие, высокую гражданскую ответственность. Добрые дела, которые вы — люди с горячими сердцами — совершаете, навечно вписаны в историю нашей республики и страны.
Желаю всем крепкого здоровья, новых успехов в вашей важной и востребованной деятельности, неиссякаемой энергии, мира, счастья и благополучия!
Глава Чувашской Республики
Михаил Игнатьев