Сегодня — Международный день добровольца

Уважаемые волонтеры Чувашской Республики!

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Международным днем добровольца!

Этот праздник близок всем неравнодушным людям, стремящимся приносить пользу государству и обществу.

Забота о ближнем, готовность прийти на помощь — характерные черты нашего народа. Сегодня в добровольческом движении принимают участие миллионы граждан России самых разных возрастов. Волонтеры трудятся в медицинских и социальных учреждениях, помогают в проведении крупных мероприятий, защищают природу, вносят неоценимый вклад в сохранение отечественного культурного наследия.

В Чувашской Республике зарегистрировано 7 добровольческих объединений школьников и студентов. Радует, что их ряды активно пополняют люди среднего и пожилого возраста, так называемые «серебряные» волонтеры.

Выражаю признательность всем добровольцам за бескорыстие, милосердие, высокую гражданскую ответственность. Добрые дела, которые вы — люди с горячими сердцами — совершаете, навечно вписаны в историю нашей республики и страны.

Желаю всем крепкого здоровья, новых успехов в вашей важной и востребованной деятельности, неиссякаемой энергии, мира, счастья и благополучия!

Глава Чувашской Республики

Михаил Игнатьев