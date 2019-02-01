В Чебоксарах открылся IV Всечувашский кинофестиваль «Асам»

Автор: Рита КирилловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Вчера, 2 декабря, в Театре юного зрителя имени Михаила Сеспеля открылся IV Всечувашский кинофестиваль «Асам». До 6 декабря в Чебоксарах на разных площадках будут демонстрироваться фильмы кинорежиссеров из Чувашии.

Идейным отцом и вдохновителем кинофестиваля называют председателя Союза кинематографистов Чувашской Республики Олега Цыпленкова. Когда он думал над названием, то понимал, что оно должно отвечать трем критериям: удобно произноситься на разных языках, выражать связь с миром кино и иметь корни в чувашском фольклоре. Так появилось название «Асам», что в переводе с чувашского означает «волшебство» и перекликается с народной легендой об Асамате. Чувашский кинематограф будет представлен на трех площадках – в ТЮЗе имени Сеспеля, студии «Чувашкино» и в Национальной библиотеке. Показы будут проходить с 10 часов утра и до самого вечера. В фестивале примут участие 33 фильма. Из них конкурсные —18 документальных и 8 игровых. 7 кинолент будут показаны вне конкурса.

Опубликовано: 3 декабря 2019 г.


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