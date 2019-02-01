О чувашском герое помнят в Беларуси

Со знаменательной датой — 115-летием со дня рождения уроженца деревни Кивсерт-Янишево Вурнарского района, Героя Советского Союза Степана Илларионова поздравили на днях белорусы жителей Чувашии.

На имя главы районной администрации Леонида Николаева поступило письмо из отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Бешенковичского райисполкома Витебской области Республики Беларусь. «С чувством глубокой признательности жители Бешенковичского района хранят в своей памяти подвиг Степана Илларионова, отдавшего свою жизнь ради победы над фашизмом, ради светлого будущего», — сообщается в корреспонденции.

Напомним, 25 июня 1944 года под шквальным огнем неприятеля гвардии ефрейтор Илларионов в числе первых с небольшой группой бойцов переправился через реку Западная Двина возле деревни Больбечье и вступил в неравный бой с немецкими захватчиками. В битве за плацдарм Степан Илларионович повел бойцов в атаку. Они ворвались в траншеи противника, уничтожив вражеский пулемет и около 15 немецких солдат, блокировавших продвижение стрелковой роты. Общими силами была обеспечена переправа через Западную Двину 158-го гвардейского стрелкового полка. Несмотря на полученное ранение, Илларионов не покинул поле боя и продолжал сражаться… Спустя два дня его не стало. Похоронили чувашского воина в деревне Галыни Бешенковичского района. А спустя месяц ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Память о ефрейторе Илларионове и по сей день хранят жители Бешенковичского района. «На примере Степана Илларионовича наше подрастающее поколение учится мужеству, патриотизму и беззаветному служению Отчизне», — пишут белорусские друзья. Чтут память героя и на малой родине. Его именем названа улица в поселке Вурнары, а в деревне Кивсерт-Янишево ему установлен памятник.

Фото cap.ru: С марта 1942 года Степан Илларионов сражался на фронтах Великой Отечественной войны. Два раза был ранен, но возвращался в строй. Был стрелком 158-го гвардейского стрелкового полка 51-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта.