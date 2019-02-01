МЧС просит рыбаков пока не выходить на лед

По-зимнему морозно завершается уходящая осень, и любителям подледного лова не терпится выйти на волжский лед.

Однако синоптики скоро обещают потепление чуть ли не до плюсовых температур, поэтому спасатели постоянно начеку и не прекращают патрулирование по набережной Волги. Вот и на днях сотрудники Новочебоксарского инспекторского участка «Центра ГИМС МЧС России по Чувашской Республике — Чувашии» и специалисты ГОиЧС Новочебоксарска решили навестить рыбаков на льду и напомнить им о мерах безопасности.

По словам спасателей, сейчас на Волге образовался лед толщиной от 7 до 12 см. Однако по фарватеру реки еще стоит открытая вода. Находиться тут чрезвычайно опасно. Лучше подождать, когда лед полностью затянет реку и окрепнет. Тем же, кому невтерпеж, стоит подумать о мерах безопасности. Вообще на рыбалку желательно всегда носить с собой обычный спасжилет (стоит он около тысячи рублей), а также веревку и специальные приспособления, называемые шипами или когтями.

«Чтобы помочь человеку, провалившемуся в полынью, нужно взять ледобур или спасательный линь длиной не менее 15 метров, а затем осторожно, ползком двигаться к утопающему. Подойдут для этого ремень, шарф, платок, их можно связать между собой. А на конце необходимо завязать узел, чтобы попавший в беду мог легко ухватиться за него», — разъясняли новочебоксарские спасатели рыболовам, показывая памятки по правилам поведения на льду.

НА ЗАМЕТКУ Добавим, что при массовом катании на коньках на замерзших водоемах лед должен быть толщиной не менее 25 см.

Фото cap.ru: Увы, порой никакие слова не могут убедить рыбаков подождать, пока лед окончательно окрепнет.